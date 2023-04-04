Selçuklu Belediyesi Donji Vakuf’ta Türkçe sınıfı açtı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğindeki projeyle tamamlanan Saraybosna’ya bağlı Donji Vakuf’taki Türkçe Sınıfı’nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Bosna Hersek’le geçmişteki güçlü tarihi bağları yürüttüğü projelerle daha da sağlamlaştıran Selçuklu Belediyesi bu alanda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Selçuklu Belediyesi iş birliği ile Saraybosna Donji Vakuf’ta tamamlanan Türkçe Sınıfı’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Konuşmalar öncesinde okul öğrencilerinin hazırladığı folklor gösterisi izleyicilerden büyük beğendi aldı.

“Konya’dan gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Türkiye’de yaşanan deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden ve yaralanan Türk vatandaşların üzüntülerini yaşadıklarını ve ülke olarak bu acıyı paylaştıklarını ifade eden Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susiç, “Bugün burada Türkiye’den, Konya’dan gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımıza son derece minnettarız. Bosna’nın kalbinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk ve burada kendinizi iyi hissedeceğinize eminim” dedi.

“Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri gelişiyor”

Bosna Hersek ve Türkiye’nin ilişkilerinin sürekli geliştiğini ve bu anlamda yerel yönetimlerin de bu ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bosna Hersek ve Donji Vakuf’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz burada olmadığımız zaman da gönlümüzün bir yarısı her zaman burada, Bosna Hersek’te. Bosna Hersek ile bizim kadim bir dostluğumuz, kadim bir kardeşliğimiz ve kadim bir geçmişimiz var. Biz burada hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Buraya geldiğiniz zaman kendi ülkemizde, kendi memleketimizde gibi hissediyoruz. Bize bu duyguları yaşattığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bosna Hersek ile Türkiye ilişkileri sürekli gelişiyor ve bundan sonra süreçte de gelişmeye devam edecek. Hükümetler bazında pek çok faaliyet yürütülüyor. Ama bizlerin de yerel yönetimler olarak bu faaliyetlere ciddi katkılar sunması gerekiyor. Biz de bu amaçla TİKA’mızla, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla ve Türk Dünyası Belgeler Birliği ile değişik iş birlikleri yaparak Bosna Hersek’e özellikle eğitim, kültür ve sağlık alanında çok farklı iş birlikleriyle değişik çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin Türkçe öğrenmesi ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır”

Türkçe sınıfının yapımında Türk Dünyası Belediyeler Birliğiyle birlikte buradaki çalışmalara katkı sunduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Yunus Emre Enstitümüzün buradaki faaliyetlerimize olan katkısı işin en önemli bir tarafı. Ben özellikle Yunus Emre Enstitümüze, değerli müdürümüze, şahsında bütün kuruma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkçe sınıfına daha büyük bir ilginin olması bizim de hedeflerimizden biri. Biz sadece Türkçe sınıfında buradaki Boşnak çocuklarımızın, kardeşlerimizin Türkçe öğrenmesiyle yetinmiyoruz. Türkçe öğrenen çocuklarımıza çok farklı fırsatları da sunuyoruz. Geçen yıl 130 Boşnak öğrencimizi buradan uçakla Türkiye’ye, Konya’ya götürdük. Orada üç gün boyunca Bosna Hersek’ten gelen çocuklarımız Konya’nın değişik, tarihi ve turistik yerlerini gezme, okullarını ziyaret etme fırsatını buldular. İnşallah bundan sonra da Türkçe sınıflarında eğitim alan çocuklarımızı biz Türkiye’ye ve Konya’ya götürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın bir yıllık eğitim giderlerini üstleniyoruz"

Başkan Pekyatırmacı Konya belediyelerinin son dönemde Bosna Hersek de önemli hizmetlere imza attığını belirterek, “Mostarlı Cemal Biyediç Üniversitemizin içinde yapılmış olan yurdun içinin tefrişini Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu ve Karatay Belediyeleri olarak gerçekleştirdik. Srebrenitza da şehit annelerimizin orada barınmasını temin eden ve yetim çocukların bakımını üstlenen Emmaus Derneğiyle iş birliği yapıyoruz. Orada annelerimizin kalacağı bir evin yapımı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bir yıllık eğitim giderlerini üstleniyoruz. Annelerimizin sağlık bakımlarıyla ilgili faaliyetleri gerçekleştiriyoruz ve orada evlerde kalan annelerimize Emmaus Derneği’nin ulaşabilmesi için onlara bir servis aracını da bugün inşallah teslim etmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte de Bosna Hersek’in farklı bölgelerde eğitim, kültür ve sağlık alanında mutlaka çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Ben tekrar buradaki misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki Türkçe sınıfının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda birlikte ortak hareket ettiğimiz Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın da selamını, tüm haziruna iletiyorum. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz ve bu kardeşlik ilelebet devam edecek. Biz de her zaman sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Açılış sonrasında protokol üyeleri Türkçe sınıfı ziyaret etti. Tören plaket takdimi ile sona erdi. Açılışa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç, Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, Prva Osnovna Skola okul idarecileri ve öğrencileri katıldı.