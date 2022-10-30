Selçuklu Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’na özel konser düzenledi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı sebebiyle “Anadolu Türküleriyle Cumhuriyet Konseri” düzenledi.

Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıyan Selçuklu Belediyesi “Anadolu Türküleriyle Cumhuriyet Konseri” ile programa gelen misafirlere Anadolu’nun sevilen Türküleri ile müzik ziyafeti sundu. Türküler ise Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı öğretim üyeleri tarafından icra edildi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen “Anadolu Türküleriyle Cumhuriyet Konseri” etkinliğine Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, AK Parti İl Başkan Vekili Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili Şükrü Kökçınar, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Selçuklu Belediye meclis üyeleri katıldı.

“Böyle anlamlı bir günü Türkülerimizle taçlandırdık”

Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde böyle bir konsere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyorum. İnşallah nice 99 yıllara nice yüz yıllara diyorum. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çok yoğun programlarımız vardı. Selçuk Üniversitemizin Dilek Sabancı Konservatuvarının çok değerli öğretim görevlileri, çok değerli hocaları hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu gece de öyle oldu ve güzel bir final yaptık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün misafirlerimize de katılımları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhuriyete ve emanetlerine sahip çıkacağız”

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop da konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü olan bu özel günde değerli sanatçıları büyük bir beğeniyle, zevkle izledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok zor şartlarda kurduğu en büyük eserim dediği ve büyük Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyetimizi, devletimizi bizler de inşallah koruyarak, kollayarak güçlü bir şekilde sonsuza dek yaşatacağız. Ben bu güzel program için Selçuklu Belediyemize, Selçuklu Belediye Başkanımıza değerli sanatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Program, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın çiçek takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.