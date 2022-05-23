Selçuklu Belediyesi çevre duyarlılığını yatırımlarına yansıtmaya devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından inşa edilen ve geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan katı atık istasyonuna boşaltım yapan çöp araçlarının şehir merkezine girmeden önce tüm temizlik ve bakımları yapılıyor.

Selçuklu Belediyesi çevre temizliği ve sağlığına verdiği önemi katı atık toplama araçları yıkama ve bakım tesisiyle de ortaya koyuyor. Şehir merkezinde çöp toplama ve süpürge hizmeti sunan araçlar yıkama ve bakım tesisinde temizlik, hijyen ve tüm bakımları yapılarak görevine devam ediyor. Böylelikle araçlar şehrin çevre temizliğine ayrıca katkı sunuyor. Aşkan Mahallesi Gökçeli Sokak’ta bin 509 metrekare taban alana inşa edilen tesis zemin ve asma kattan oluşuyor. İçerisinde bekleme alanı, 2 adet idari ofis, 10 adet yıkama alanı, 2 adet yağlama alanı, soyunma odaları, WC, depo ve enerji odası bulunuyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle tamamlanan tesis hizmet sunmaya devam ediyor.

“Çevreye duyarlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Temiz çevrenin tüm insanlığın ortak hazinesi olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından bir tanesi olarak çevre bilincinin toplumsal bir refleks olması ile ilgili önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bu çerçevede şehrimizin ve ilçemizin çevre temizliğini sağlayan katı atık toplama araçları ve diğer temizlik araçlarımız şehir merkezine girmeden dezenfekte edilerek tüm bakımları yapılıyor. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre duyarlılığına, inşa ettiğimiz Hizmet Araçları Yıkama ve Bakım Tesisimizle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Biz Selçuklu Belediyesi olarak bu çevre duyarlılığının 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza yayılması için gayret etmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamda çevre gönüllüsü olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.