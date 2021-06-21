Selçuklu Belediyesi atıklardan organik gübre elde ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye fidanlığı içindeki kompost üretimi ile Park Bahçeler Müdürlüğünün önemli bir ihtiyacının karşılandığını ifade etti. Bu yöntemle 2021 yılı içerisinde 600 ton organik gübre üretimi gerçekleştirildi.

Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına önem gösteren Selçuklu Belediyesi, belediyecilik faaliyetleri içerisinde kalan atıkları fidan dikiminde kullanılan kompost toprak haline getiriyor. Pazar yerlerinde kalan atıklar, Park Bahçeler Müdürlüğünün çim biçme ve ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar, yongalama işlemi yapılarak kompost toprak haline getiriliyor. Elde edilen organik gübre Park Bahçeler ekipleri tarafından fidan dikim faaliyetlerinde kullanılıyor. Atıkları toplayan Çevre Koruma ekipleri ise toprakla birleştirdikleri atıkları her gün karıştırarak 45 gün içerisinde organik gübre elde ediyor. Bu yöntemle 2021 yılı içerisinde 600 ton kompost üretimi gerçekleştirildi.

“İlçedeki tüm atıkları toplamayı hedefliyoruz”

Belediye olarak her atığı değerlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarımız devam ediyor. Burada Park Bahçeler Müdürlüğümüzün fidanlık alanı içerisinde belediyemizin hem pazar yerlerinden hem de sebze halinden topladığımız organik atıkları burada özel işlemlerden geçirerek gübreye dönüştürüyoruz. Buradaki amacımız ilçemizde bütün organik atıkları geri dönüştürerek toprakla buluşturmak ve bunları gübre olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda Park Bahçeler ve Çevre Koruma Müdürlüğümüz büyük bir işbirliği yapıyor. Asıl hedefimiz bütün ilçemizde sadece pazarlarda ya da haldeki atıkları değil tamamen konutlarda ve iş yerlerinde elde edilen organik atıkları toplamak ve bunları yeniden hem doğaya kazandırmak hem de faydalı hale getirmek istiyoruz. Bu çalışmamızla birlikte sıfır atık çalışmalarımızı da yeni bir boyuta getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.