Selçuklu Belediyesi asfalt ve bordür çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde asfalt ve bordür çalışmalarına devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol yenileme ve bordür çalışmaları kapsamında Udi Sokakta asfaltlama Parsana Mahallesinde ise bordür çalışmalarını sürdürüyor. Udi Sokakta Fen İşleri ekipleri yola sıcak asfalt dökerek yolu yenilerken Parsana mahallesinde de bordür çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra Büyükşehir yasasıyla birlikte Selçuklu’ya bağlanan mahallelerde de şehir merkezi standartlarını yakalamak amacıyla yol ve kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor. Selçuklu’ya daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek.

“Dolu dolu bir asfalt sezonu geçirmeyi planlıyoruz”

Selçuklu’da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızla fiziki belediyecilikte iddialıyız ve her çalışmamız Selçuklu’da yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.