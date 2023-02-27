Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Selçuklu Belediyesi, Türkiye’yi derinden sarsan depremin yaralarının sarılması çerçevesinde Antakya ve İskenderun’daki çalışmalara çevre temizliğinin sağlanması başta olmak üzere moloz kaldırma, alt yapı çalışmaları gibi faaliyetlerine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölgede çalışmalarını Konya Büyükşehir, Karatay ve Meram Belediyesi iş birliğinde sürdüren Selçuklu Belediyesi Antakya ve İskenderun’da çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarını titizlikle yürüten Selçuklu Belediyesi bölgenin temizliği, çevre sağlığının temin edilmesi, konteyner kentlerin alt yapı çalışmalarına sağladığı katkılarla sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çadır kent alanlarına çocukların yüzlerinin bir nebze gülmesi adına oyun grupları montajı da gerçekleştirdi.

“Bu yükün altından hep birlikte kalkacağız”

Antakya ve İskenderun’da çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülkemizi derinden sarsan ve tüm vatandaşlarımızın acısını hep birlikte hissettiğimiz depremin yaralarını sarmak için ilk günden beri devletimiz tüm organlarıyla deprem bölgesinde. Bizler de bu çerçevede elimizden geldiğince çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bölgede Konya Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyesi olarak çalışmalarımızla Konya’nın orada olduğunu ve bundan sonra da tüm depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağını hissettirmenin gayretindeyiz. Selçuklu Belediyesi olarak Fen İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizle konteyner kentlerin alt yapı çalışmalarının yanı sıra, moloz temizliği, İskenderun’da bulunan 12 çadır kentin temizliği, cadde ve sokakların temizliği gibi çalışmaları aralıksız olarak yürütüyoruz. Depremin yaralarının sarılması adına Konya olarak, Selçuklu Belediyesi olarak ne yapılması gerekiyorsa bunun için her zaman hazırız. Bir taraftan da şehrimizde depremzede ailelerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. onlar bizlere emanet ve aramızdaki bağ artık ilelebet devam edecek. Biz büyük bir devletiz bizim milletimiz birçok badire atlattı ve birlik olup depremin açtığı yaraların da üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz. Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.