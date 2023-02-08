Selçuk Üniversitesinden deprem bölgesine yardım eli

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tıbbi ekipman, gıda ve kişisel kullanım malzemeleri gönderildi.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından yaraların sarılması için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Selçuk Üniversitesi de Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede görevlendirilen birinci grup sağlık ekibinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman, gıda ve kişisel kullanıma ait malzemeleri, Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Evren Özden nezaretinde, Konya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde tahsis edilen araçla bölgeye gönderdi. SÜ, Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay’da görevlendirilen ikinci grup sağlık ekibinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri de AFAD koordinatörlüğünde havayolu aracılığıyla personel desteği ile birlikte gönderdi.