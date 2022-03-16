Selçuk Üniversitesinde öğrenci - mezun buluşması

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2006 dönemi mezunları İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Mehmet Mut ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Kariyer Günleri kapsamında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyince düzenlenen “Öğrenci-Mezun Buluşması’nda öğrencilerle bir araya geldi.

İİBF konferans salonunda “Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması: Fırsatlar, Deneyimler, Öneriler” konulu programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Gökce, programın açılışında yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesi mezunlarının devletin farklı kademelerinde de görev yaptığını söyledi. Mezunların, üniversitelerin referansı olduğunu ifade eden Gökce, “Kıymetli öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak aramızda bulunan Dr. Mehmet Mut, Tekin Erdemir, Dr. Abdullah Şengönül mezunlarımız arasında yer alıyor. Öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmış olarak gördüğümüzde gururlanıyor ve mutlu oluyoruz. Vefa göstererek mezun oldukları bölümdeki öğrencilerimize katkı vermek için burada bulunmaları bizler için çok değerli. Bu bağlamda bu toplantı, değerli öğrencilerimize bir vizyon oluşturmak amacıyla yapıldı. Onların birikim, deneyim ve yol göstericilikleri öğrencilerimiz için ufuk açıcı olacak. Umuyorum, öğrencilerimiz de bundan 10-15 yıl sonra böyle bir etkinlikte yer alır” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Dr. Abdullah Şengönül’ün moderatörlüğündeki programa geçildi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Mehmet Mut, öğrenim ve kaymakamlık sürecine ilişkin tecrübelerini paylaştı. Başarıya ulaşmada arkadaş grubunun da önemli olduğunu belirten Mut; okuma alışkanlığı kazanma, yabancı dil öğrenme ve akademik donanıma sahip olmanın avantajlarını aktardı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir de kaymakamlığın toplumun her kesimiyle bir arada olan bir meslek olduğunu anlattı. Öğrenim sürecinde öğrencilere hayallerinin olması gerektiğini dile getiren Erdemir, Selçuk Üniversitesinin öğrencilerin yetişmesinde ciddi katkılarının olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Abdullah Şengönül ise başarıya ulaşmak için vazgeçmemenin değerini ifade etti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.