Selçuk Üniversitesinde Milli Şairi ve İstiklal Marşı’nı konu alan sergi

Selçuk Üniversitesi (SÜ), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümünde 40 eserden oluşan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu fotoğraf sergisi açtı.

Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki Merkez Kütüphanesinde “İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu fotoğraf sergisi açıldı. Pandemi şartlarına uygun şekilde hazırlanan sergi, 40 fotoğraftan oluşuyor. Eserlerde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve sözleri yer alıyor.

“Milli şairimizin eserlerinden dersler çıkarmalıyız"

Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli marşı olan İstiklal Marşı’nın kabulünün üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlattı. Demirci, “1921 yılında düzenlenen yarışmaya katılan 724 eser arasından Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı eser, 12 Mart 1921’de TBMM’de İstiklâl Marşı olarak kabul edildi. Bu anlamlı gün dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla sergi hazırladık. İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatıyla ilgili fotoğrafları sergiliyoruz. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz bir hafta boyunca sergiyi gezebilir. Özellikle gençlerimizin, Mehmet Akif Ersoy’u okuması ve iyi anlaması gerekiyor. Eserlerinden dersler çıkarmalıyız. İstiklâl Marşımızın tamamını özümseyerek okumalıyız” dedi.

Fotoğraf sergisinin, bir hafta boyunca Merkez Kütüphanesinde açık kalacağı belirtildi.