Selçuk Üniversitesinde ‘Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Kanser Tarama Programları Paneli’nde, kanserde erken tanının önemi belirtildi.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde düzenlenen panele Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci yaptığı konuşmada, üniversite olarak multidisipliner çalışmalarda elde edilen başarıların en yakın örneğini TEKNOFEST’te yaşadıklarını söyledi. Tıp Fakültesi ile Teknoloji Fakültesinin multidisipliner çalışmaları sonucunda eğitim ve sağlık alanında önemli dereceler kazandıklarını ifade eden Prof. Dr. Çiftci, “TEKNOFEST’te multidisipliner çalışmalar sonucunda sağlık ve eğitim hizmetleri konusunda birincilik ve ikincilik ödülleri aldık. Arkadaşlarımıza başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdılar. Burada da arkadaşlarımız, farklı disiplinlerde ne kadar başarılı çalışmalar yapılabileceğini, kanser gibi önemli bir konuda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile beraber bilimsel araştırma desteği alan bir projenin nasıl çıkabileceğini gösterdiler. Teşekkür ediyoruz. Bunu memnun ve mutlu olarak takip ediyoruz. Panelde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç da, sanat ve tıp alanının birçok alanda iç içe olduğunu aktardı. Prof. Dr. Kılınç, sanatın evrensel bir dili olduğunu belirterek toplumun sorunlarının belirlenmesi ve çözümü konusunda katkılarını anlattı. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Çelik ise, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, oturum başkanlığını Prof. Dr. Çetin Çelik ve Prof. Dr. Nurgül Kılınç’ın yaptığı panele geçildi. Panelde, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bilgi “Serviks Kanseri Taraması”, Prof. Dr. Fahrettin Acar “Kolon Kanseri Taraması”, Dr. Öğr. Üyesi Emine Uysal “Meme Kanseri Taraması” isimli sunumlarını yaptı. Panelin ardından Jinekolojik Onkolojik Farkındalık Oluşturma Amaçlı Giysi Tasarım Projesi kapsamında, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü finansmanıyla hazırlanan iki serginin açılışı yapıldı. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, sergilerin açılışında yaptığı konuşmada, “Farklı iki alanın buluştuğu, hem panel hem sergi olarak çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen Tıp Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Dr. Burcu Başaran’ın hazırladığı “Küpeli Giysi Koleksiyonu Sergisi” ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Gürsoy tarafından hazırlanan “Krizantem Giysi Koleksiyonu Sergisi” cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.