Selçuk Üniversitesi YDYO’da açılış festivali

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), öğrencileri için açılış festivali düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken YDYO’da yapılan festivalde, Selçuk Üniversitesinin 70 bini aşkın öğrencisiyle kadim ve köklü bir üniversite olduğunu belirterek “Pandemi nedeniyle 2 yıla yakın bir süredir neredeyse üniversiteye adım atamadınız. Dolayısıyla hayatın paradigması değişti. Okula geldiniz, konsantre olmak kolay değil. Bu açıdan gerçekleştirilen bu tür oryantasyon ve etkinlikler, öğrenci - öğretim elemanı buluşması, öğretim elemanı - idari personel buluşması oldukça önemli” dedi.

Prof. Dr. Eken, üniversite olarak güçlü akademik kadronun yanı sıra kültürel, sportif, sanatsal ve sosyal alanlarıyla da imkânlarının kapsamlı olduğunu aktardı.

YDYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere başarı diledi. İlim ile irfanın birlikte ifade edilmekte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ürün, “İlim; bilgi, bilim demektir. Üniversiteler olarak bilgiyi dağıtan merkezleriz. Bilgi anlamında yabancı diller konusunda hizmet veren birim olarak İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça olmak üzere tüm dillerde en iyisini vereceğiz. Sizler de büyük bir heyecanla en iyi şekilde öğreneceksiniz. Ülkemizin nitelikli insanlara ihtiyacı var. Bilgi tek başına önemli mi? Hayır. Bir de bunu irfanla desteklemek lazım. İrfan, etik değerlerdir. Ailenize, çevrenize, ülkeye faydalı birer nefer olabilmek için çaba sarf etmelisiniz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları tarafından şan konseri sunuldu. Sonrasında, öğretim elemanlarınca açılan sanat atölyeleri ve Öğr. Gör. Bünyamin Aksoy’un Kampüs Temalı Fotoğraf Sergisi gezildi. Etkinlikler kapsamında yaşamını yitiren yüksekokul Öğr. Gör. Abdullah Akdam anısına “Engelsiz Yaşam Sınıfı”nın açılışı da gerçekleştirildi.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı festival, Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Okçuluk ekibinin gösterisiyle sona erdi.