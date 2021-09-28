Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinde 210 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, hekimlik mesleğinin dünyanın en zor ve özveri isteyen mesleklerin başında geldiğini belirtti.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törene Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yoğun çaba ve çalışmaları sayesinde dünyanın en zor ve özveri isteyen, en kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik mesleğine aday olduğunu söyledi. Beyaz önlüğün birtakım sorumlulukları beraberinde getirdiğini ifade eden Rektör Metin Aksoy, “Hekimlik gibi insana dokunan mesleklerde insani birtakım meziyetlerle de donanmak gerekiyor. Bu sebeple iyi bir hekimin aynı zamanda iyi kalpli, merhametli, dürüst, güvenilir, vicdanlı ve temiz ahlaklı olması beklenir. Nitekim beyaz önlük de bu unsurları simgeler. İyi bir insan olmadan iyi bir hekim olmanız mümkün değildir. Bilimin ışığında ve insani değerlere bağlı kalarak, insanlığın yararına çalışmanız ve beyaz önlüklerinizin simgelediği değerlere sahip çıkmanız gerekir. Hekimlik oldukça zor ve stresli bir meslektir. Size tavsiyem, hayat boyu kendinizi sürekli yenilemeniz, literatürü ve teknolojiyi yakından takip etmenizdir. Unutmayın, bir hekime beyaz gömlekten de ziyade yakışan, merhamet gömleğidir. Bu bilinçle hastalarınıza karşı şefkatli ve güler yüzlü olun. Bugün sizlere beyaz önlük giydirdiğimizde yaşadığımız heyecanı ve mutluluğu, altıncı yılın sonunda edeceğiniz yeminle, bizlere ve ailelerinize yaşatmanız en büyük temennimizdir” dedi.

“Afrin ve Azez’e tedavi için gidiyoruz”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi de tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışmanın yanı sıra kendilerini de yetiştirmek zorunda olduklarını belirterek, “Lider olmak, başkalarının dertleriyle dertlenmek, geniş görüşlü ve uluslararası bir hekim olmak, insan hakları savunucusu olmak zorundayız. Çalışma alanımız yalnızca amfiler değil. Sizlere, dünyanın sessiz kaldığı yerlerde, üstünü örttüğü olaylarda da ihtiyacımız olacak. Yapacağınız aktiviteler ve araştırmalar insani krizleri ortaya çıkaracak ve merhem olacak. Afrin’de, Azez’de, Azerbaycan’da olduğu gibi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Afrin ve Azez’de kimyasal silahlardan etkilenen çocuklara yarı damak, yarık dudak ameliyatları yapmaya gidiyoruz. Bir kamyondan fazla tıbbi malzeme topladık ve orada gelişen acil tıbbi durumlara fakültemizden online müdahale edecek bir ağ üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca o bölgede çalışan sağlık personellerine de eğitim desteği sağlayacağız. Bu büyük bir üniversitenin insanı önceleyen ve hedefi tüm dünya olan yapısının yalnızca küçük bir örneği” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin önderliğinde Gen Tedavi Merkezi kuruluş kararının senatodan geçtiğini aktaran Prof. Dr. Selvi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde aşı ve ilaç çalışmaları için Faz Merkezinin kurulduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Rektör Metin Aksoy, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST21’de finale kalan ve ödül alan takım kaptanlarına ve danışmanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Sonrasında öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.