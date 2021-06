Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST 2021’e hazırlanıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) hazırlanan S.Ü. Teknoloji Fakültesi bünyesindeki takımları ve öğrencileri akademik danışmanları eşliğinde, çalışma yaptıkları alanlarda ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette, S.Ü. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, TEKNOFEST Kurumsal Temsilcisi Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Engin Özçelik ile takımların akademik danışmanları eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki yönetim, ziyaret kapsamında TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında “Kapsül Selçuk IEEE Takımı”, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında “Selçuk Elektromobil Takımı”, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında “Target Takımı”, Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışmasında “Slat-Falcon Takımı” ile “Anadolu Kartalları Takımı”, Eğitim Teknolojileri Yarışmasında “Hangar Dene ve Yap Takımı”, Roket Yarışması orta irtifa kategorisinde “Target Roket Takımı” ve “Hangar Roket Takımı” ile farklı kategorilerdeki takımların devam eden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceği açısından genç beyinlere ihtiyacının olduğunu söyledi. Gençlerin çaba ve gayretleriyle ülkenin daha ileri düzeylere ulaşacağına inandığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, üniversite yönetimi olarak öğrenci takımlarının her zaman yanında olduklarını aktardı. Rektör Aksoy, öğrencilerin motivasyonunu sağlama amacıyla ziyarette bulunduklarını belirterek, “Öğrencilerimize özgüven kazandırmayı her şeyden üstte görüyoruz. Bizim için her başarıdan daha önemlidir. Varsın başarılar gelmesin, yeter ki sizler iyi yetişin, bu özgüvenle mezun olun. Memleketin sizler gibi yetişmiş beyinlere ihtiyacı vardır. Allah yolunuzu açık etsin, başarılar diliyorum. Yarınları, inşallah, biz sizler üzerinden yakalayacağız ve gelecek, Türkiye’nin olacak” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi’nin belirli kültür ve kimliğe sahip olduğunu anlatan Aksoy, üniversitenin bölgede aşı çalışmalarından TEKNOFEST çalışmalarına kadar birçok alanda bilim ve araştırma üssü haline gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.