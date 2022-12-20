Selçuk Üniversitesi dünyanın en yeşil 431’inci kampüsü

Selçuk Üniversitesi (SÜ), dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre 167 sıra yükselerek bu yıl 431’inci sırada, Türkiye’de ise sıralamaya giren üniversiteler arasında 9 basamak çıkarak 36’ncı sırada yer aldı.

Dünyanın seçkin üniversite kampüslerinin “yerleşim ve altyapı”, “enerji ve iklim değişikliği”, “su”, “atık”, “ulaşım” ve “eğitim” dahil olmak üzere 6 kriter ve 51 gösterge üzerinden çevresel sürdürülebilirliğe yönelik kategorilerde değerlendirildiği “UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2022” açıklandı. SÜ, dünya üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre 167 sıra yükselerek bu yıl 431’inci sırada, Türkiye’de ise sıralamaya giren üniversiteler arasında 9 basamak çıkarak 36’ncı sırada yer aldı. SÜ; Türkiye’de enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 27, eğitim kategorisinde 32’nci sırada yer aldı. Dünyada ise enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 376’ncı sıraya yerleşti. SÜ, “eğitim” kategorisinde kültürel aktiviteler ve öğrencileri içeren sürdürülebilir toplum projelerinde tam puan aldı. “Ulaşım” kategorisinde kampüste özel araç kullanımının azaltılması için geliştirilen alternatiflerde de tam puan almaya hak kazandı. “Enerji ve iklim değişikliği” kategorisinde inovatif programlarda ve yeşil bina uygulamalarında da en iyi değerlendirmeye sahip oldu. Selçuk Üniversitesi “yerleşim ve altyapı” kategorisinde ise ormanla kaplı kampüs alanında en iyi değerlendirme puanına ulaştı.