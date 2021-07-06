Selçuk Üniversitesi akademik tecrübesini SOBE Vakfı ile paylaşacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı arasında otizmli bireylere yönelik eğitim ve rehabilitasyon konularında daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin SOBE Vakfında yapacağı faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı yer tahsisi, demirbaş materyalleri ve elektrik, elektronik, bilgisayar, network teçhizatı ile çevre donanımlarının teminini sağlayacak. Protokol ile otizm farkındalığının artırılması, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına yönelik otizmle ilgili bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlenmesi, üniversitenin otizmle ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin otizm konusunda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde, özel eğitim ve rehabilitasyona yönelik iş birliği faaliyetlerinin güçlendirilmesi, eğitmen desteğinin sağlanması, otizm alanında mesleki gelişimi destekleyici programların açılması, etkinlik, seminer, kurs, staj, toplantı, konferans, çalıştay ve kongrelerin düzenlenmesi hedefleniyor. Otizmle ilişkili lisans ve lisansüstü kuramsal ve uygulamalı derslerde iş birliği yapılması, alanla ilgili yasal ve yönetsel düzenleme çalışmalarında iş birliği yapılmasının belirtildiği protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı ve Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulamalı ve Araştırma Merkezi aracılığıyla SOBE Vakfı ile iş birliği içinde bilimsel araştırma, bildiri, yayın hazırlama, eğitim ve rehabilitasyon ile sosyo-kültürel faaliyetlerin koordine edilmesi yer alıyor.

“Topluma fayda sağlayan çalışmalardan mutluluk duyuyoruz”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesi olarak SOBE Vakfına protokol öncesinde de çeşitli desteklerde bulunduklarını söyledi. Bu destekleri, imzalanan protokolle taçlandırdıklarını ifadene eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı ile Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulamalı ve Araştırma Merkezi aracılığıyla SOBE Vakfı ve Selçuklu Belediyemizle birlikte iş birliği çalışmalarını devam ettireceğiz. SOBE Vakfı toplumsal çalışmaların öncüsü pozisyonunda yer alıyor. Tamamen sivil bir inisiyatifle hareket ediyor. Burada üniversite olmanın önemli ayaklarından bir tanesi de topluma katkı sağlayacak projelere destek vermek ve bu projelerde örnek olmaktır. Selçuk Üniversitesi de bu kapsamda çeşitli protokoller imzaladı. Üniversite olarak bu protokolümüzle de toplumun faydasına ve yararına olacak çalışmalara bilimsel ve akademik katkılar sağlamış olacağız. Bu anlamda topluma fayda sağlayan çalışmalarda iş birliği yapmaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek isteriz. Tabii ki üniversite olarak çeşitli danışmanlık, eğitim, konferans, seminer, ailelere yönelik çalışmalar noktasında da SOBE Vakfımıza, Selçuklu Belediyemizle olan iş birliği çerçevesinde de destek vermeyi planlıyoruz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Otizm alanında örnek çalışmalar yapacağımıza inanıyorum”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu Belediyesi olarak en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birisinin Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi olduğunu belirtti. Merkezde son 3 yıl içerisinde 100’ün üzerinde öğrencinin eğitim ve rehabilitasyon faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Pekyatırmacı, “Merkezimizin bu faaliyetleri SOBE Vakfımızın üstün gayret ve çabalarıyla en iyi şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Selçuk Üniversitemizin Tıp Fakültesi ile birlikte Otizm Uygulamalı ve Araştırma Merkezinin, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimizin bünyesinde oluşturulmasına ve çalışmalarına burada devam etmesiyle birlikte merkezimizin otizm konusundaki çalışmalarına yeni bir güç ve ivme kazandırmış olacağız. SOBE bugün Türkiye’de en kapsamlı otizmli bireyler eğitim merkezi. Önümüzdeki günlerde inşallah yapacağımız çalışmalarla birlikte hemen merkezimizin yanında bulunan 15 bin metrekarelik alanda yeni eğitim binaları, atölyeler, gündüz bakım bölümüyle birlikte fiziki anlamda merkezimizin gelişimine katkı sunmuş olacağız. Üniversitemizle birlikte yapacağımız çalışmalar neticesinde otizm konusunda ve otizmli bireylerin hem tespiti hem de tedavi süreçlerini daha verimli, doğru şekilde yürütülmesi anlamında araştırmalar da bu merkezimizde yapılmış olacak. Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah, Türkiye’de her alanda olduğu gibi otizm alanında da örnek bir çalışmaya, Konya’mızda imza atmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“köklü bir üniversitemizle çalışmak bizlere gurur veriyor”

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise SOBE Vakfının otizm alanında Türkiye’deki aile ve çocukların ihtiyacına karşılık verebilmek amacıyla gönüllülük esası üzerine kurulan bir kurum olduğunu aktardı. Üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşu olarak örnek bir model oluşturduklarını anlatan Ak, şunları kaydetti: “Biz verdiğimiz hizmetlerin yanında bu modelin oluşturulmasını da çok önemsiyoruz. Çünkü otizm birebir eğitimden kaynaklanan zorluklardan dolayı pahalı bir eğitim modeli. Ailelerimizin bunu karşılaması pek mümkün olmuyor. Sürdürülebilirlik bu açıdan önemli. SOBE Vakfımız şimdiye kadar yurt içi ve yurt dışından özellikle Konya’dan birçok bağışçımızın, destekçimizin gayretleriyle bugünlere geldi. Desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle üniversitelerimizin bilimsel desteği ve katkıları bizler için çok önemli. Bu anlamda, Selçuk Üniversitesinin bundan sonraki süreçte de vereceği destekler bizleri heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. Köklü bir üniversitenin bizim çalışmalarımıza destek verecek olması bizim için gurur verici. Hep beraber otizm alanında ailelerin sorunlarına yönelik çalışmaları ve ülkeye örnek olabilecek çalışmaları beraberce yapmaya devam edeceğiz. Akademi ve belediye desteğiyle bu projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol törenine, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi eşlik etti.