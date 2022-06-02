Selçuk Tıp’ta tıp teknolojileri anlatıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi tarafından öğretim elemanı ve öğrencilere yönelik “Tıp Teknolojileri Medikal İnovasyon Laboratuvarı Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Yavuz Selvi, fakültede düzenlenen toplantıda; Medikal İnovasyon Laboratuvarı ve SÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün işleyişi hakkında konuşma yaptı. Prof. Dr. Selvi, “Tıp ve mühendislik bilgisini birleştirecek, yeni cihazlar üretilmesine imkan tanıyacak, patentler alınmasını sağlayacak bir laboratuvar kuralım, dedik. Bizim için çok heyecan verici bir gelişme. Adını da ‘Medikal İnovasyon Laboratuvarı’ şeklinde ifade ettik. Yakında orayı tefriş ediyoruz, donanımlarını kuruyoruz. Sürekli olarak çalışacak. Mühendislerimizin gelip orada danışmanlık hizmeti vereceği bir laboratuvar” dedi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Uzm. Zehra Betül Şişman da, koordinatörlüğün çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "15 günde bir mutat şekilde salı ve perşembe günleri olmak üzere doktor - mühendis toplantıları gerçekleştireceğiz. Salı günleri, bugün yaptığımız toplantı gibi genel olarak yapılan sağlık, medikal hatta bazen malzeme mühendislerinin olacağı cerrahi robotik kollardan tutun birçok alanda genel toplantılar yapmayı planlıyoruz. Perşembe günleri ise bölümlerin çalıştığı alanlara ve taleplerine göre özel spesifik hocaları, firmaları davet edeceğiz” diye konuştu.

Şişman, Koordinatörlük olarak tüm proje süreçlerine danışmanlık hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Murat Ceylan, yaklaşık 22 yıldır yapay zeka üzerine çalışmalar yaptığını belirterek SÜ Tıp Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Ceylan, tıp teknolojilerinde Türkiye ve dünyadan örneklerle mühendislik ve yapay zeka çalışmalarını anlattı. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.