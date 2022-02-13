Şehir Tiyatrosu Necip Fazıl’ın eserini Konyalılarla buluşturdu

Sahnelediği oyunlarla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, son olarak usta yazar Necip Fazıl Kısakürek’e ait eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek’e ait “Bir Adam Yaratmak” adlı eserin prömiyeri gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konyalı tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunun ilk gösterimine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Yönetmenliğini Ferdi Dalkılıç’ın üstlendiği oyun, sanatçının yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam-ölüm-kader bağlamında insan hayatının derinlemesine irdelemesini anlatıyor. Psikolojik bir dram olan ve üstat Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında kaleme aldığı oyun hem kendisinin hem de Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2 perde ve 120 dakikadan oluşan oyun, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde yine Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri, http://sehirtiyatrolari.konya.bel.tr adresi ile Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Ofisi, Şehirlerarası Otobüs Terminali Konya Kitapçısı ile Selçuklu Kongre Merkezi Konya Kitapçısı satış ofislerinden temin edilebiliyor.