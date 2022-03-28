Şehir Konferansları sevilen isimleri ilçelerdeki vatandaşlarla buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki kültür hayatının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Şehir Konferansları; İlahiyatçı Mustafa Karataş’ın Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük’te; radyo programcısı Talha Bora Öge’nin de Seydişehir ve Beyşehir’de katıldığı programlarla sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları çerçevesinde sevilen isimler ilçelerdeki vatandaşlarla buluştu. Mart ayı boyunca ilçelerde yoğun ilgiyle devam eden Şehir Konferansları çerçevesinde son olarak ilahiyatçı Mustafa Karataş, Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük’te vatandaşlarla bir araya geldi. “Rahmet İklimi ve Nefis Terbiyesi” konulu programlara katılan Karataş, Ramazan ayı öncesinde ruhu besleyen doyumsuz sohbetler gerçekleştirdi. Şehir Konferanslarında radyo programcısı Talha Bora Öge de Seydişehir ve Beyşehir’de “Şiirlerle Türkü Konseri” adlı programlarda Konyalılara buluştu. Öge, şiirleri ve keyifli sohbetiyle vatandaşlara unutamayacakları anlar yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Konferanslarını Konya merkezin ardından ilçelere de taşıdıklarını ve programların yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Altay, Konya’nın kültür ve sanat hayatının gelişmesi için Şehir Konferanslarını bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

İlçe Şehir Konferansları Mart ayı boyunca birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturdu. Bu çerçevede; Serdar Tuncer Sarayönü ve Kulu’da, Hayati İnanç Ilgın ve Akşehir’de, Bekir Develi Karapınar ve Ereğli’de, Alişan Kapaklıkaya Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli’de, Sıtkı Aslanhan da Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent’te konferanslara katıldı.