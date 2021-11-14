SEDEP sanat tasarım atölyesi özel öğrencilere ev sahipliği yapıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi özel öğrencilerin sosyal hayata katılabilmelerine destek oluyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında yer alan Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde özel öğrenciler eğitime başladı.

Selçuklu Belediyesinin eğitim alanında Türkiye’ye örnek olan SEDEP çatısı altında oluşturulan yeni markalardan olan Sanat Tasarım Atölyesi’nde özel öğrenciler eğitime başladı. İçerisinde bir çok sanat dalının yer aldığı ve öğrencileri geleceğe hazırlarken sanat potasından da geçiren atölyede öğrenciler çini, seramik, kağıt katlama, ahşap oymacılığı, resim ve robotik kodlama dallarında eğitim alıyor. Sanat Tasarım Atölyesi’nde her Çarşamba günü 24 işitme engelli, 39 özel eğitim öğrencisi olmak üzere 63 öğrenci eğitim alıyor. İşitme engelli öğrencilere resim, kağıt katlama ve robotik kodlama dallarında eğitimleri veriliyor, özel eğitim öğrencileri ise çini, seramik ve ahşap oymacılığı dallarında uzman eğiticilerden eğitim alıyor.

"Özel öğrencilerimizi topluma kazandırıyoruz"

Sanat Tasarım Atölyesinin öğrencilerin bilgiyi uygulamaya geçirerek daha kalıcı bir şekilde öğrenme süreci geliştirmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz ve biz onlara ne kadar güzel, faydalı eğitim zemini hazırlarsak geleceğimize o denli yatırım yapmış oluruz. SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi de bu çerçevede projelendirilerek geliştirdiğimiz, çocuklarımıza çok farklı bakış açıları, bilgi birikimi ve bu birikimi gerçekte uygulamaya olanak sağlayan bir yapıya sahip. Özel öğrencilerimizin burada aldıkları eğitim sonrasında hem onların aileleri için hem bizler için önemli bir kazanım. Çünkü öğrencilerimiz bu eğitimle toplumda kendisini doğru ifade edebilen, yetenekleri doğrultusunda üretime katılabilen, yaşadığı çevreye uyumlu, üretken, mutlu ve sosyal bireyler haline geliyorlar. Bizde bu noktada belediye olarak özel öğrencilerimizin her anlamda yanındayız. Özel öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşantı diliyorum" dedi.