Savunma Sanayinin kalbi Konya’da atıyor

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk sanayicisinin cesaretinden övgüyle bahsederek, “Yurdun birçok noktasında saklı kalmış kabiliyetlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. İşte bugün bunun için Konya’dayız. Türkiye’de sanayicimiz çok cesur” dedi.

Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinliğe, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi sektöründe ana yüklenici ve tedarikçi firmaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Kütükcü’den ana sanayiye yatırım daveti

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma ve havacılık sanayinde Türkiye’nin en başarılı illerinden birisi olduğunu vurguladı. Kütükcü, Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının ilkinin 2014 yılında düzenlendiğini, aradan geçen 7 yılda Konya’nın sektördeki ihracatının 7 kattan fazla artarak 232 milyon doların üzerine çıktığını aktardı. Kütükcü, Konya’nın şu anda Savunma ve Havacılık Sanayii’nde Türkiye’nin 4. büyük ihracatçısı olduğunun altını çizerek, şehrin son dönemde aldığı yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bizim sektördeki en motive edici hayallerimizden biri, Konya’mıza bir ana sanayi yatırımı kazandırmaktı. Şehir olarak bu hayalimizi hep birlikte gerçekleştirdik. 24 Konyalı girişimcimizin ortaklığı ile Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızı şehrimize kazandırdık. Bu fabrikamızın da yer aldığı 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanımızın imzası ile Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Burada Türkiye Silah Test Merkezi’nin de bir yatırımı onaylandı, yatırım süreci fiilen başladı. İnşallah TÜBİTAK’ımız da, Konya Teknoloji Endüstri Bölgemize yatırım yapacak. Ben bu şehrin Sanayi Odası Başkanı olarak şuna yürekten inanıyorum ki, Konya’mızın yüksek katma değere odaklanan bu yatırım yolculuğu, Allah’ın izni ile yeni yatırımlar ile taçlanmaya devam edecek. Ben bu vesileyle savunma sanayi başta olmak üzere, teknoloji üreten tüm ana sanayileri Konya’mıza yatırıma davet ediyorum. Gelin Konya’ya yatırım yapın, birlikte büyüyelim” dedi.

Konya’nın savunma sanayine yönelik yeni hedefleri olduğunu aktaran Başkan Kütükcü, Konya’yı Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatında Türkiye’nin 3. büyük ili yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ayrıca şu anda 3 olan Konyalı ana yüklenici firma sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Yine Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde 160 olan onaylı tedarikçi arasındaki 22 Konyalı sanayici sayımızı iki katına çıkarmayı da öncelikli hedef olarak belirledik. Bu hedeflerimize ulaşmak için biz Konya Sanayi Odası olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Savunma Sanayii Başkanlığımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağına canı gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, tüm sektörlerde olduğu gibi savunma sanayi alanında da uluslararası arenada rekabet gücünün çok önemli olduğunu söyledi. Özkan, savunma sanayinin gücünün artması için emek veren, fedakarlık yapan, sermayeleri ile seferber olan herkese teşekkür etti.

“Yeni yatırımları çekmeye gayret ediyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi alanında yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’lere yükseldiğini, ithalat bağımlısı olan Türkiye’den, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelindiğini söyledi. Silah sektörü ve makine sektörü alanında Konya’nın önde gelen illerden olduğunu belirten Büyükdede, “Söz konusu sektörlerde pazarlarında lider olan firmalar yer alıyor. Bunlardan bazıları kendi markaları ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunumlar yapıyorlar. Konya bölgesinin en büyük ihracat pazarlarından olan savunma sanayi ihracatı geçen yıla göre iki katına çıktı. Sektör dünyada birinci oldu” diye konuştu.

"Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, öncü bölgelerden biri olacak"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da, sanayi üretiminin büyümeye katkı sunduğunu, 23 yılın en yüksek noktasına ulaşıldığını söyledi. Üretmeye devam eden sanayiciler sayesinde ihracata ve üretime dayalı büyüme trendinin devam edeceğini aktaran Altunyaldız, Konya sanayisinin başarısından söz ederek, “Konya 2020 yılının tamamında yaptığı ihracatı bu yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirdi. Yıl sonunda 3 milyar dolar hedefini yakalama heyecanını yaşıyoruz. Savunma sanayi alanında Konya’mızı kutlamak istiyorum. Bu alanda 232 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın tedarik unsurlarını Anadolu’ya yaymak için çalıştığını dile getiren Altunyaldız, “Başkanlığımız tedarik unsurlarını Anadolu’ya yaymak, üretimi sadece savunma sanayi şirketlerimizin değil, onları destekleyecek bir üretim ekosistemi ile tüm Türkiye’ye üretim ve tedarikte entegre etme sistemini kurup, başta Konya’mız olmak üzere tüm Türkiye’ye yayma iradesi gösteriyor. Yine burada Aselsan, ülkemize bir model olacak şekilde, bir model oluşturdu. Konya’da fabrikamızı kurduk. Türkiye Silah Test Merkezi yine bir model oluyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin Türkiye’de öncü bölgelerden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye, dünyanın en iyileri arasında olmalı"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de, ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha önemli bir konu haline geldiğini aktardı. Türkiye’nin 18 yıldır savunma sanayi alanında yakaladığı başarının artan bir ivme ile devam ettiğini aktaran Demir, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere ve jeopolitik konumu gereği bundan çok daha iyi yapmasının bir gereklilik olduğunu çok net görüyoruz. Geleceğe yeniliklerle beraber yürüyeceğiz. Bunu şiar olarak önümüze koymamız gerekiyor. Geleceğe yönelik teknolojilerde Türkiye’nin bazı alanlarda dünyanın en iyileri arasında olması gerektiğini bunun mutlak bir şart olduğunu vurguluyorum. O bakımdan bazı alanları kendimize hedef seçip o alanda, teknoloji derinliğini yakalamamız, sahaya oyun değiştirici, bizi üstün kılıcı bazı unsurları devreye koymamız gerekiyor. Türkiye’de sanayicimiz çok cesur. Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayi tek başına başarılı olamaz. Üniversiteler başarılı değilse, uzun soluklu sürdürülebilir başarı yakalamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Yurdun birçok noktasında saklı kalmış kabiliyetlerin ortaya çıkarılması gerektiğini ve bunun için Konya’da bulunduklarını aktaran Demir, şunları söyledi: “5 yıl önce Türkiye’nin kendi tasarladığı bir piyade tüfeği dahi yoktu. Artık kendi ürettiğimiz tüfekler, hava savunma sistemleri, çeşitli mühimmatlar, muhtelif menzilli roketler var. Uzaya da ulaşmış durumdayız. Bunlar bize cesaret vermeli. Ancak daha çok mesafe yürümemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bunun için bugün buradayız. Yurdumuzun her köşesinde saklı kalmış, gözden kaçmış hiçbir kabiliyetin geride bırakılmaması, bu yürüyüşün milli mücadele yürüyüşü olması gerektiğin vurgulamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 5 farklı alanda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imzaları sonrasında Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları kapsamında Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi ana yükleniciler ile Konya ve şehir dışından 90’ın üzerinde ana yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçinin stant açtığı sergi salonlarının açılışı yapıldı. Açılışa katılan heyet daha sonra sergi salonlarını gezerek, firmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.