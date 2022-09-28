Sarayönü ilçesinde 47,8 kilometre daha mahalle yolu kazandırıldı

Sorumluluk alanındaki bölgelerde mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun şekilde çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde Sarayönü ilçesinde 47,8 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sarayönü’ne 47,8 kilometre daha mahalle yolu kazandırarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sahip olduğu 42 bin kilometrelik alanıyla dünyadaki birçok ülkeden büyük coğrafi alana sahip olan Konya’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla mahalle yollarındaki kaliteyi artırmaya önem verdiklerini vurguladı. 2022 yılı yatırım programı çerçevedesinde Sarayönü ilçesine bağlı; 7 kilometrelik Gözlü-Kolukısa, 11,2 kilometrelik Çeşmeli Sebil - Hodoğlu Yolu, 3,1 kilometrelik Devlet Yolu Ayrımı - Kurşunlu, 8,5 kilometrelik Özkent Karatepe Yolu’ndaki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca 18 kilometrelik yol çalışmasını da ilçe beledimiz ile birlikte tamamladık. Şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sarayönü’ne kazandırılan toplam 47,8 kilometrelik mahalle yolunun maliyetinin 34 milyon TL’yi bulduğunu kaydeden Başkan Altay, Konya’nın topyekün kalkınması adına ilçe belediyeleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.