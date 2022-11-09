Saraçoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Saracoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Saracoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi’nin resmi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 10 milyon liraya mal olan Saracoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi, Saraçoğlu Mahallesi’nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atıcılık Sahası’nda inşa edildi. Bodrum, zemin ve 1’inci kat olmak üzere 3 bölümden oluşan tesiste antrenör odaları, toplantı odaları, eğitim odaları ve çok amaçlı salon yer alıyor. Çevre düzenlemesinin de yapıldığı tesiste ayrıca 24 araçlık otopark da bulunuyor.

“Çevre düzenlemeleriyle birlikte 10 milyon liraya mal edildi”

Tesis için düzenlenen resmi açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Karatay’ı her yönden çok daha ileriye taşımak için olanca güçleriyle çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Söz konusu gayretlerinin neticesinde en büyük kazanç olarak Karataylıların duası ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran hizmet halkalarına yenilerini ekleme heyecanı olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Bugün bu heyecanımızın ve hizmet sevdamızın bir başka yansımasının vesilesi olan bir açılışta birlikteyiz. Saraçoğlu Mahallemizdeki Trap - Skeet Atış Poligonu, uzun süredir ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyordu. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sahanın şehrimiz ve ülkemiz sporuna çok daha iyi hizmet verebilmesi adına buraya bir sosyal tesis kazandırdık ve bugün itibariyle tesisimizin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Çevre düzenlemeleriyle birlikte 10 milyon liraya mal ettiğimiz tesisimiz; bodrum, zemin ve 1’nci kat olmak üzere toplamda 3 bölümden oluşuyor. İçerisinde antrenör ve toplantı odaları ile çok amaçlı salonun yer aldığı, çevre düzenlemelerinin yapıldığı tesisimiz 24 araçlık otopark alanına da sahip. Sporcu ve antrenörlerimizin konforu düşünülerek hayata geçen tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Karatayımızı tüm alanlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Saraçoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu ve Spor Tesisi’nin bugüne kadar birçok başarılı organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hasan Kılca, 9 ile 18 Ağustos tarihleri arasında şehrimizde yapılan ‘5. İslami Dayanışma Oyunları’nın önemli olduğunu aktırdı. Başkan Kılca, “Bu yıl 9 18 Ağustos tarihlerinde şehrimizde yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda bu tesisimiz kullanıldı. Şehrimiz adına başarılı bir şekilde tamamlanan bu önemli organizasyonda ter döken sporcularımızı ve teknik ekibimizi tesislerimizde ağırlamıştık. Amacımız tam olarak buydu yani sporda, kültürde, sanatta, sosyal alanda ve daha birçok platformda hedefimiz; Konya’mızı Karatay’ımızı daha geniş bir şekilde temsil etmek ismini duyurmaktı bunu da başarmış olduk. Bu başarıda Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ekibinin, teşkilatlarımızın, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın hepsinin emeği var bu vesileyle de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir müjde daha vermek istiyorum önümüzdeki yıl İnşallah Uluslararası Trap ve Skeet Yarışması da burada düzenlenecek. Şehrimizin ve ilçelerimizin sporda çok daha iyi noktalara ulaşabilmesi için devletimizle, hükümetimizle, valiliğimizle, Büyükşehir belediyemizle ve ilçe belediyelerimizle birlikte kıymetli bir gayretin içerisindeyiz bugün resmi olarak hizmete açtığımız sosyal tesiste bunların bir örneğidir. Sosyal tesisimizin sporcularımız ve antrenörlerimizin hizmete sunulması adına gençlik ve Spor müdürlüğümüze teslim etmiş bulunuyoruz. Tesisimizin Karatay’ımıza Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bölge yeni yatırım ve projelerimizle birlikte cazibe merkezi haline geldi”

Saraçoğlu ve bölgesinin yeni bir cazibe merkezi alanı haline geldiğini ifade eden Kılca, “Hemen arkamızdaki 60 bin metrekarelik alan moloz doluydu bu alanı temizleyerek ağaçlandırdık. Saraçoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsis edilen 100 bin metrekare alanı da yine temizleyerek önceki yıl ağaçlandırmıştık. Hemen bitişiğimizde toplamda 340 bin metrekare alanı yeşillendirdik ve Karatay Lavanta Bahçesi projemizi hayata geçirdik. Lavanta Bahçemizin bitişiğindeki alanda ise birinci etap 110 bin metrekare Karaaslan ikinci etap hobi bahçemiz 90 bin metrekare yine Saraçoğlu hobi bahçemiz 150 bin metrekare alanıyla hemşehrilerimize hizmet veriyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle de 15 bin metrekarelik alanda Karatay Gül Bahçemizi oluşturmaya başladık. Yani yaklaşık bu 1 milyon metrekare alanda çok çalışmalarımız oldu. Bunların dışında planlanan doğal yaşam parkımız var, 600 bin metrekarelik bir alanda projemiz bitmek üzere önümüzdeki dönemlerde bunun inşaatına da başlayacağız. Pehlivanlar Caddesi ve Kamil Yaylalar Caddesi’ni geçen yıldan başlayarak bu yıl içerisinde bitirdik. Bezmialem Caddesi’ni Karaman Caddesi’ne bağlayan büyük bir caddemiz var ismi Bilişim Caddesi. Bu caddenin açılışına da başladık. Şehir Hastanemizi Karaman yoluna bağlayan caddenin de kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Karatay belediyemiz önemli bir eksiği kapattı”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya spora ve gençliğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdürrahman Şahin, Saraçoğlu Spor Tesisleri’nin tek eksiğinin sosyal tesis eksiği olduğunu ifade ederek bu eksiği de Karatay Belediyesi’nin kapattığını söyledi.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Burcu Soysal, Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Saracoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi’nin hayırlı olmasını dileyerek tesisin birçok organizasyonun önünü açacağına vurgu yaptı.

Konya belediyeleri olarak spordan kültüre alt yapıdan üst yapıya kadar tüm alanlarda çalışma yürüttüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tesisi Konya’ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın marka değerine sporu da eklediğini dile getirerek şehre kazandırılan tesislerle olimpiyat oyunları düzenleyecek seviyeye geldiklerinin altını çizdi.

Protokol konuşmaların ardından Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Burcu Soysal, Avcılık ve Atıcılık spor branşı ile federasyona verdiği katkı dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür plaketi takdim etti. Karatay Belediyesi tarafından Saracoğlu Mahallesi’nde bulunan Spor Tesisleri içerisine kazandırılan Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi’nin resmi açılışı da duaların ardından gerçekleştirildi.

Açılışa; Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Burcu Soysal, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Tahir Özkan, AK Parti Karatay Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Karatay Belediyespor Kulübü’nün sporcuları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.