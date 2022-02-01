SANTEK toplantısı Konya’da gerçekleştirildi

Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) buluşmaları ve çalıştayı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Konyalı sanayicilerin katılımı ile yapılan toplantıda, Konya’nın sanayi üretimindeki gücü vurgulanırken, savunma, tarım makineleri ve otomotiv sektörlerinin paydaşları, akademisyenler ve kamu temsilcileriyle birlikte sorunlarını tartıştı, çözüm önerilerini konuştu.

“Konya sanayisi hızla gelişiyor, ürün çeşitliliği artıyor”

Toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, SANTEK kapsamında üniversite ile sanayi sektörlerinin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesinin amaçlandığını söyledi. Konya sanayisinin hızla geliştiğine ve ürün çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Büyükdede, “Sanayisi belli ürünlere dayalı olmayan, makine, otomotiv, tekstil, elektrik, gıda, ambalaj, kağıt sanayine kadar birçok alanda üretim kabiliyetine sahip Konya’mız, sanayi şehri kimliği ile küresel bir ticaret merkezi haline geldi. Otomotiv sektöründe Bursa gibi Ankara gibi, Konya’nın otomotivde ciddi bir merkez haline gelmesini çok arzu ediyoruz. Ayrıca jeopolitik konumu ve savunma sanayi yatırım alanı olan Konya’mız, savunma sanayinin yerlileştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyor, tedarik sanayi ile sektörün tetikleyicisi konumuna geldi. Endüstri bölgesi ile burayı genişletiyoruz. Savunma sanayi yatırımlarının Konya’ya getirilmesi için çalışma içindeyiz. Yine makine sektörümüz, bugün çip yokluğundan dolayı dikkatli olmalı, yüksek nitelikli çiple ilgili teknolojilerde yatırımların çok gelişmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Sanayicilerimizi bu konuda uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’nın sanayi alt yapısından bahseden Büyükdede, şehrin 3 milyar dolara yakın ihracatının az kaldığını Konya’ya yakışanın 10 milyar dolar ihracat olduğunu sözlerine ekledi.

"Sektörlerimiz teknoloji üretimiyle gücüne güç katacak"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, Konya’nın Türkiye’nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu, sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretime yatırıma ve ihracata devam ettiğini aktardı. Konya’nın hemen her sektörde dünya markası çıkardığını hatırlatan Başkan Kütükcü, “Bugün yapılacak çalıştaylarda da ele alınacak olan; tarım makineleri sektörümüz, otomotiv endüstrimiz ve savunma sanayi ve havacılık sanayimiz bizim için ayrıca önemli. Bu üç sektör bizim hem üretimimizde hem de ihracatımızda kaldıraç görevi görüyor. Geçtiğimiz yıl, makine ve aksamları sektöründe 641 milyon dolar ihracat yaptık. Makine sektöründe Türkiye’nin 5. büyük ihracatçısıyız. Tarım makineleri sektöründe de 161 milyon dolar ihracat ile, Türkiye’nin 2. ihracatçı şehriyiz. Otomotiv endüstrisinde de 596 milyon dolar ihracat ile yine Türkiye’nin 8. büyük ihracatçı şehriyiz. Savunma ve havacılık sanayi sektöründe de, 260 milyon 882 bin dolar ile sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren 4. il konumundayız. İnşallah tüm bu sıralamalarda, şehrimizi hep beraber daha üst sıralara çıkaracağız” dedi.

Konya’da üretimin orta yüksek teknolojiye evrildiğini aktaran Kütükcü, “İnşallah bugün yapılacak çalıştaylar sonucunda da ortaya çıkan fikir ve önerilerle, sektörlerimiz üretim süreçlerini daha da güçlendirecek, teknoloji üretimine ağırlık vererek gücüne güç katacak” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli üretimi, teknolojik dönüşümü sağlamaya yönelik projelere ağırlık verdik”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, Konya’nın tüm kurumları ile işbirliği içinde ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti. Yerli ve milli üretimi, teknolojik dönüşümü sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Öztürk, “Bugün gerçekleştirilecek çalıştayımızın konusu olan otomotiv, savunma sanayi ve tarım makineleri sektörlerimizde Konya, üretimde ve ihracatta Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri. Bu sektörlerde şehrimiz dışa bağımlılığı azaltarak ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sağlamaktadır. Konya özel sektörü olarak; sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarının, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olduğunu biliyoruz. Bu açıdan özel sektörümüzü temsil eden kurumlarımızla yerli ve milli üretimi, teknolojik dönüşümü sağlamaya yönelik projelerimize ağırlık verdik” diye konuştu.

“Konya’nın ihracatta 3 milyar dolardan fazlasını yapacak potansiyeli var”

Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar da, SANTEK toplantılarının sanayinin önünü açmak adına faydalı bir etkinlik olduğunu söyledi. Konya’yı 25 yıldır tanıdığını ve şehirdeki gelişime tanıklık ettiğini aktaran Bekarlar, “Konya’nın 25 yılda kat ettiği mesafeyi gururla izliyorum. Konya bir sanayi kenti haline gelmiştir. 3 milyar dolar ihracat yeterli değildir. Bunu çok daha büyütme imkanı Konya’da mevcuttur. Bu potansiyel vardır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Uzbaş da, Konya’nın tarihin her safhasında üretimin ve bilimin yanında olduğunu, buna katkı verdiğini söyledi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise üniversite sanayi işbirliğine değinerek bu alanda birçok çalışma yürüttüklerini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da, SANTEK toplantılarının üçüncüsünün Konya’da gerçekleştirildiğini ve Konya’da önde gelen sektörlerden kümelenmiş olan üç sektörün seçildiğini söyledi. Konarılı, “Birlikte çalışma kültürünü geliştirme, strateji belirleme, çözüm ürütme amacıyla çalıştaylar yapılacak. Sonuçlar gün sonunda sunulacak. Bu sonuçlar ilgili mercilere gönderilecek ve takibi yapılacak. Sanayicilerimizin önündeki engelleri kaldırarak daha verimli üretim yapmalarını amaçlayan etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan sunumların devamında, savunma, otomotiv ve tarım makineleri sektörleri temsilcileri, akademisyenler ve kamu temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantılarda sorunlar istişare edilerek, çözüm önerileri sıralandı.