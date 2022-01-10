Sanayi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği, tiyatro yoluyla anlatılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana Kalkınma Ajansı ve ANSET Academy iş birliğiyle düzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Tiyatral Eğitimleri’nin ilki gerçekleştirildi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda 10-14 Ocak tarihleri arasında devam edecek olan eğitimler kapsamında ilk eğitim ve tiyatro gösterisi, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik yapıldı. Sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemler ve çalışanlarda güvenli çalışma farkındalığının kazandırılmasının amaçlandığı eğitimler ve tiyatro oyunlarıyla, iş kazalarına neden olan ihmallere dikkat çekildi. Öğrencilerden de büyük beğeni toplayan etkinlik kapsamında, İş Güvenliği Uzmanı Yetişkin Eğitmeni Elvan Siyah da, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve elektrik güvenliği, yüksekte güvenli çalışma, kimyasallarla güvenli çalışma ile makine güvenliği ve bakım onarım prosedürleri hakkında bilgiler verdi.

Tüm sanayi çalışanları davetli

14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Tiyatral Eğitimleri’ Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda, saat 10:00-11:30 ile 13:30- 15:00 saatleri arasında günde iki gösterim olacak şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca her gün saat 16:00’da Yöneticilere Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Eğitimi düzenlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Tiyatral Eğitimleri’ne Konya’daki tüm sanayi çalışanları davet edildi.