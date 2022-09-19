Sanat Akademisi Öğrencilerinden Tiyatro Gösterisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sanat Akademisi’nde tiyatro eğitimi alan öğrencilerin sahneledikleri "Paldır Güldür Şov" isimli tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde hizmet veren Çocuk Tiyatrosu verdiği eğitimlerle geleceğin mimarı çocukların yeteneklerini ortaya çıkartarak onların kişisel ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Paldır Güldür Şov" isimli tiyatro gösterisi bu kez daha yoğun bir seyirci topluluğu önünde sergilendi. Tiyatroda rol alan çocuklar sergiledikleri sahne performansı ile seyirciden tam not aldı. Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu’nda düzenlenen ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in de keyifle izlediği oyuna tiyatro eğitimi alan çocukların velileri de eşlik etti.

“Çocuklarımıza değer vermeye ve gereken şartları sağlamaya devam edeceğiz”

Selçuklu Sanat Akademisi’nde tiyatro eğitimi alan çocukları sergiledikleri üstün performans nedeniyle kutlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün inanın çok mutluyum. Çünkü Selçuklu Sanat Akademisi kurulalı henüz bir yıl bile olmadı ve müthiş işler ortaya çıkıyor. Çocuklarımız sadece üç ay önce bir araya geldiler. Önceden birbirlerini tanımıyorlardı. Yaz döneminde Sanat Akademisi’nde tiyatro eğitimine katıldılar ve bugün işte 2000 kişilik salonumuzda bütün misafirlerimize muhteşem bir gösteri sundular. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ailelere çocuklarımıza bu fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum. Tabii ki Sanat Akademimizin değerli yöneticilerine, hocalarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımıza gereken önemi verdiğimiz zaman, gereken değeri verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden biz çocuklarımıza güveniyoruz, onları seviyoruz. Onlara değer vermeye, onlara gereken şartları sağlamaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu ekip bundan sonra da bu gösterilere devam edecek. İzleyiciler de aynı kanaatteler. Onlar da sizin yeteneğinizi ve buradaki başarınızı gördüler. Tekrar teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlerimize de bütün hemşerilerimize de burada oldukları için bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

"Çocuklarımıza sunulan imkanlardan dolayı belediyemize teşekkür ediyorum”

Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasının birçok antik tiyatroyu da bünyesinde bulundurduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Biz Türkler de İslam dini ile birlikte Anadolu’ya geldikten sonra Anadolu’nun edebi ve entelektüel gelişmesini de üzerine koyduk. Bugün sevgili çocuklarımız da gerçekten hem yetenekleri ölçüsünde güzel bir çalışmayı bizlere izlettiler. Elbette çocuklarımız ders çalışacak ama çalıştıkları dersin yanında müzik alanında bir enstrümanla, sporda birkaç spor dalıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmeyecekler ki ülkemizin son 20-30 yılda bilimde, sanayide yaptığı gelişmeyi bu vesileyle edebi alanlarda da taçlandırabilelim. Ben sayın belediye başkanımıza ve Selçuklu Belediyemize sağladığı bu değerli katkılarından dolayı çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Oyun sonrasında protokol üyeleri gösteri de sahne alan çocuklara ödül takdim etti. Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.