Sahur vakti markette çıkan yangın korkuttu

Konya’nın Ereğli ilçesinde sahur vakti bir markette çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi Şehit Selçuk Ergen Caddesi üzerinde bulunan bir markette çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası market alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa zamanda adrese gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.