Rektör Zorlu: “Mış gibi değil, mis gibi yaptık”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesini marka haline getireceklerini belirterek, “Mışlı mişli, yapılmalı edilmeli, yapsak pek güzel olur deyip bakarak değil, işimizi mis gibi yaparak” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitede gerçekleşen basın toplantısında, gündemde olan farklı alanlardaki birçok projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi diplomasının cari hayattaki karşılığına önem verdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Paydaşlarımızın aidiyet duygusu, Necmettin Erbakan Üniversitesi diplomasının itibarı, bu iki tanımlama adeta faaliyetlerimizin özetini oluşturuyor. Tüm paydaşlarımıza, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin paydaşı olma ayrıcalığını yaşatma idealine sarılıp, ataleti kıran hamlelerle kurumsal bakış açımızı büyük ölçüde dönüştüren, üniversitemizin marka değerini yükselten çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunlarının; işinin ehli, mesleğinin erbabı, her alanda aranan, parmakla gösterilen, gıpta edilen, örnek gençler olmasını arzu ettiklerini belirten Rektör Cem Zorlu, bu amaçla yürütülen eğitim öğretim uygulamalarını paylaştı. Ülkenin ve Konya’nın ihtiyacı olan öncelikli alanlara odaklandıklarını ifade eden Rektör Zorlu, “Daha önceki dönemlerde üniversitemizi yatay genişletmeyeceğimizi, ihtiyaç duyduğumuz bir-iki takviyenin dışında daha fazla fakülte açma niyetimizin olmadığını beyan etmiştik. Dikey büyüme politikamızın bir gereği olarak akademik birimlerimizde ihtiyacımız olan alanlarda yaptığımız küçük bir-iki takviye ile hedeflediğimiz ideal noktada olduğumuzu ifade etmeliyim” şeklinde konuştu.

Akademik birim ve öğrenci sayısını stabil tutup, odaklarını; niteliği artıracak çalışmalara çevirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Cem Zorlu, “Fakülte sayımız bir, meslek yüksekokulu sayımız iki arttı. Araştırma merkezi ve program sayımızdaki artış ise daha fazla oldu. Bu, dikey büyüme politikamızın, derinleşme ve uzmanlaşma çalışmalarımızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin okudukları programlardaki eğitimle sınırlı kalmamalarını, mezunların, sadece kendi alanlarına hakim bireyler değil, dünyanın geri kalanıyla da ilgili, bilgili ve donanımlı bireyler olmalarını arzu ettiklerini kaydeden Cem Zorlu, “Bu amaçla başlatacağımız NEP 4.2 Platformu aracılığı ile farklı programlardaki hocaların derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimize online ortamda ders alma fırsatı sunacağız. Böylelikle, mezun olurken ilgi duydukları bu farklı alanlardaki derslerle ilgili de sertifika ve transkripte sahip olacaklar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Etki Feneri’nin kısaltması NESEF. Üniversitemizde, akademik yaşamın, eğitim öğretimin dışında kalan ve öğrenmenin devam ettiği kocaman bir sosyal hayat var. Bununla ilgili olarak çok kıymetli gördüğümüz ikinci diploma yani; gelişmiş ülke ve üniversitelerde de örnekleri bulunan sosyal etkinlik diploması uygulamasını üniversitemize kazandırıyoruz. Öğrencilerimiz, kulüp faaliyetlerine, üniversite içinde ve dışında sosyal etkinliklere katıldıkça puan kazanacaklar ve eğitimlerini tamamladıklarında sosyal etkinlik diplomasına sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Proje Transfer Ünitesi (NEPTÜN)’den bahseden Rektör Zorlu, “Üniversite büyük bir yapı. Sosyal bilimlerden sağlığa, mühendislikten sanata birçok kulvarda projeler yürütüyoruz. NEPTÜN, sinerjinin gücüne inanarak bu projelerin bir arada toplandığı bir yapı. Ne yapıyoruz burada? Projelerimizin kapsamını, verimliliğini, sürekliliğini ve katma değerini artırıyor, ulusal ve uluslararası proje bağlantıları ve transferi sağlıyoruz. Hedefimiz; akademik birimlerimiz ve araştırmacılarımız arası sinerji, mükemmeliyetçiliği esas alan araştırma kültürünün tabana yayılması, daha fazla uluslararası proje, daha fazla patent ve tescil, daha fazla ve daha nitelikli toplumsal proje, daha donanımlı araştırmacılarla öncü araştırmalar, akademik üstünlük, hasılı; ülkemizin kalkınmasına, evrensel teknoloji ve bilime daha fazla katkı” dedi.

Akademik Performans

Akademik alanda yaptıkları doğru hamlelerle üniversite sıralamalarında büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Zorlu, “Bu atılımların içimizdeki potansiyeli henüz daha yeni uyandırdığını düşünüyorum. Kapasitemiz daha yüksek ve bu kapasiteyi, zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Atama ve yükseltme kriterlerindeki dil ve diğer performans puanlarını artırdık. Eğer akademide başarı istiyorsak, yurtdışı ayağımızı, atıflarımızı güçlendirmemiz lazım. Bunun için de öncelikle hallolması gereken iş yabancı dil. Hazırlık sınıfında mesela; zorunlu olan haftalık 24 saatlik yabancı dil dersini, 30 saate çıkardık. Yüksek lisans girişinde dil puanı şartı koyduk. Yabancı dilde eğitim veren program sayımızı 9’dan 14’e yükselttik. Bütün bunlar bize sıçrama yaşattı. URAP’a göre 2000 yılından sonra kurulmuş 108 üniversite içerisinden 4 sıra yükselerek 9.’luğa yerleştik. Genel sıralamada 10, devlet üniversiteleri sıralamasında 8 sıra birden yükseldik. Web of Science’a göre 217 üniversite arasında 2018 yılına kıyasla 25 sıra birden yükselerek 33. sırada yer aldık. Üniversite sıralamalarında önemli birer gösterge olan US News ve THE sıralamalarına ilk defa girdik ve bu listelere de ülkemizden giren en genç üniversite biz olduk. Bilmenizi isterim ki bu alanda birçok üniversiteye mentorlük yapıyoruz. Nature ve Science dergileri, bilim dünyasındaki en saygın dergilerden. Bu dergilerde son 3 yılda Türkiye’den yapılan yayınlar içerisinde etki değeri en yüksek yayın yapan üniversite, biz olduk. 2020 yılında UNİKOP bölgesindeki 13 üniversite arasında ilk sıraya yerleştik; uluslararası iş birliği, akademi dışı iş birliği ve etki değeri hesaplamalarında. Bu hesaplamalar da yine üniversitelerimizin başarılarında dikkate alınan en kritik hesaplamalar. Bence bu da mis gibi bir başarı Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Bu atılımların arkası gelecek inşallah. Ok yaydan çıktı, artık daha büyük başarılar Allah’ın izni ile kaçınılmaz. Necmettin Erbakan Üniversitesini bu gibi adımlarımızla marka haline getireceğiz. Mışlı mişli, yapılmalı edilmeli, yapsak pek güzel olur deyip bakarak değil, işimizi mis gibi yaparak” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA)

NEVA ile ilgili bilgiler veren Rektör Zorlu şöyle devam etti: “NEVA, üniversitemize nitelik kazandıracak önemli bir projeydi, kurulmasına öncülük ettik, hamdolsun hayata geçirdik. Vakfımız; geleceğimizi inşa edecek insan sermayesine koşulsuz destek sunacak. 2022 yılı itibari ile öğrencilerimize burs verme sürecini, NEVA’ya devrettik. NEVA himayesinde ve koordinesinde mevcut burs faaliyetimizi artırarak sürdürürken tematik burs faaliyetlerimizi de başlattık. TEKNOFEST, TÜBİTAK, yabancı dil eğitimi gibi nitelikli alanlarda çalışmalar yürüten öğrencilerimize odaklanarak, sağladığımız kaynağı daha aktif, katma değeri yüksek alanlara yönlendiriyoruz. Yurtdışından en başarılı öğrencileri üniversitemize kazandıracağımız bir çalışma yürütüyoruz. Hedef bölgeler belirledik, çalışmalarımıza başladık. NEVA ile Üniversitemizin en başarılı akademisyenlerinin ödüllendirildiği Necmettin Erbakan Academy Awards programına da destek olduk. Uluslararası iş birliği ile en fazla yayın yapan hocalarımızı birer ‘Gremse’ altın ile destekledik. Güçlü bir sivil toplum hedefiyle kurulan Vakfımız, bu manada üniversitemizin akademik gelişiminde ön açıcı misyonunu sürdürmeye devam edecek inşallah.”

Fiziki alanlardan bahseden Prof. Dr. Zorlu, “Son üç yılda 83 bin metrekare alan ürettik. Akademik başarı bir taraftan ilerlerken bir taraftan da fiziki alanlarımızı tamamlayacağız. Araştırma geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında, 2 bin 500 metrekarelik Sağlık Araştırma Merkezi inşaatı için Selçuk Ecza Deposu ile anlaştık, yerini belirledik, projeyi çizdik, hafriyata başladık, en kısa zamanda bitiriyoruz.

Biyoeşdeğerlik, klinik uygulamalar, rejeneratif (kök hücre ve tüp bebek) alanında üstün nitelikli bir uygulama araştırma merkezi kuruyoruz. Köyceğiz Yerleşkemizin en büyük sorunlarından biri olan peyzaj konusunu çözüyoruz. Üniversitemize çok değerli katkıları olan Keleşoğlu Vakfı ile Merkezi Kütüphanemizin yapımı konusunda el sıkıştık. Köyceğiz Yerleşkesi Camii inşaatı için dernek kurduk, yardım faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizin en öncelikli ihtiyaçlarından biri olan Spor Kompleksi ve spor alanları sorununu çözdük. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile 2 adet halı saha, 22 adet pota, 2 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tenis kortu, 6 kulvarlı atletizm pisti, orta çim alan, aydınlatma, 500 seyirci kapasiteli portatif tribün ve 4’lü tek tip soyunma odasını içeren spor yatırımını yapıyoruz.

Ereğli yerleşkemizde de kültür spor faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere kapalı spor salonu ve öğrenci yaşam merkezi kazandırmak için hayırseverlerimizle görüştük, netice aldık, içerik ve kapsamını belirlediğimiz projemizi en kısa zamanda tamamlamak üzere çalışmalara başladık.

5 bin metrekarelik Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası inşaatı için hayırsever Ali Talip Özdemir ile anlaştık, yerini belirledik, projeyi çizdik, başladık. Köyceğiz Yerleşkemize 15 bin metrekarelik yeni fakülte binası inşaatı için bir hayırseverimizle görüşüyoruz. 10 bin metrekarelik Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatı için Keleşoğlu Vakfı ile anlaştık, inşaatına başlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Necmettin Erbakan Müzesi’ni hayata geçiriyoruz”

Rektör Zorlu, “İsmini taşıdığımız merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın hatırasını yaşatmak maksadı ile ilk olarak 2014 yılında ortaya çıkan Necmettin Erbakan Müzesi fikrini hayata geçiriyoruz. Yürütülen istişareler neticesinde şehir merkezinde olması fikri ağırlık kazanan Necmettin Erbakan Müzesi projesi için Karatay Belediyesinden kültür vadisi üzerinde arsa tahsisini sağladık, inşası için teşebbüslerimiz devam ediyor. Müzemiz, Mevlana Müzesi’ne yaklaşık 1,9 km, Mevlana Kültür Merkezine 900 metre ve Konya Spor ve Kongre Merkezi’ne 500 metre mesafede yer almaktadır. Ayrıca yapımı planlanan metro hattı projesine göre 14 numaralı istasyonun bitişiği konumunda bulunmaktadır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Zorlu, 100’ün üzerinde ikili iş birliğine imza attıklarını kaydederek, “SEDEP, SOBE ve Alzheimer Merkezi projelerimiz hız kesmeden devam ederken yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde yeni projeler meydana getirdik. Büyükşehir Belediyesiyle SİA’da, Karatay Belediyesi ile Sanat Merkezi’nde, Ereğli Belediyesi ile Psikolojik Danışma Merkezi’nde ve anaokulunda, Meram Belediyesi ile MEGA’da, Selçuklu Belediyesi ile Sanat Akademisi’nde, güçlerimizi birleştirdik, topluma dokunan projelere imza attık. Göreve geldiğimizde üniversitemiz bünyesinde elde edilen başarıları ‘NEÜ’nün Eseri’ olarak adlandırmaya başladık. Elde ettiğimiz başarılar her sene artarak devam etti. Üç yıl içerisinde sayısız başarıya imza atan, işini mis gibi yapan öğrencilerimizi, hocalarımızı ve idari personelimizi gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.