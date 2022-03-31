Rektör Zorlu: “Ekibinize güvenirseniz işler mis gibi olur”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından düzenlenen ‘Kütüphane Söyleşileri’ne katılan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitede hayata geçirilen ve halihazırda devam eden çalışmalardan bahsederek, Köyceğiz Yerleşkesinde modern bir merkez kütüphaneyi birkaç yıl içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

’Mış gibi değil mis gibi’ yapılan tüm çalışmaların bir ekip işi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Buradaki başarı sadece üst yöneticinin başarısı değil ekibin başarısıdır. Bugün gelinen noktada ortaya mis gibi bir üniversite çıkmışsa, özel platformlarda, bürokraside, akademide ve farklı alanlarda adından söz edilen bir Necmettin Erbakan Üniversitesinden bahsediliyorsa, bu ekip çalışmasının sonucudur. Mis gibi olma sürecinde yer alan tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ekibinize güvenirseniz işler mis gibi olur. İşin özü bu. Türkiye’de ve dünyada adından bahsedilen, marka değerine sahip bir üniversite haline gelme yolunda ilerliyoruz. Kendimize güveniyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

“Konya’nın en güzel manzaralı kampüsüne muhteşem bir kütüphane”

Köyceğiz Yerleşkesinde modern bir merkez kütüphanenin temellerinin atılmak üzere olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Yapımını Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın üstlendiği merkez kütüphanemizin temeli atılmak üzere ve birkaç sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Buradaki hedefimiz, milyonlarca dijital kaynak ve milyonlarca basılı eser. Türkiye’nin en güzel kütüphanesini oluşturmayı amaçlıyoruz. Konya’nın en güzel manzarasına sahip kampüse, manzarası muhteşem bir kütüphane yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Her zaman ‘Üniversitenin bir yayınevi olmalı’ fikrini savunduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Bunun için, Türkiye’de ilk olan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünü kurduk. Çıkardığımız yayınlar takip ediliyor, Türkiye’deki köklü üniversitelerden konuyla ilgili danışmanlık hizmeti talebi alıyoruz. Bu gurur verici bir şey” şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından ödül törenine geçildi. Törende, NEÜ kütüphanelerinden en çok ödünç kitap alan öğrenci, akademisyen ve idari personele ödülleri takdim edildi.