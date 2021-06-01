Rektör Prof. Dr. Aksoy Suriye’de çeşitli temaslarda bulundu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, beraberindeki heyetle birlikte Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ve Suriye’nin Azez Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Selçuklu’dan Günümüze Türkiye-Suriye Kardeşliği” konulu konferansa katıldı.

Tarih boyunca mazlumların yanında yer alan Türkiye, sınır komşusu Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalanlara da kucak açtı. Huzur ve istikrarın sağlanması için yürütülen Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla birçok bölge terörden arındırıldı, geri dönüşler sağlandı. Yıllarca terörle anılan Azez Bölgesi’nde artık eğitim konuşuluyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da Azez Bölgesi’nde bir dizi temaslarda bulundu. Ziyarette; sağlık, eğitim ve sosyal alanda iş birliği yapılmasına yönelik kararlar alındı.

Rektör Aksoy Suriye’de konferansa katıldı

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile birlikte Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ve Suriye’nin Azez Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Selçuklu’dan Günümüze Türkiye- Suriye Kardeşliği” konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekâtı’yla terör yapılanmalarından büyük ölçüde kurtarılan Azez Bölgesi ve Afrin, Türkiye için kritik bir bölge. Harekâtla bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amaçlandı” dedi.

“Selçuk Üniversitesi olarak destek vermeye hazırız”

Azez Bölgesi’nde yürütülecek sosyal organizasyonlar ve eğitim alanındaki faaliyetler için Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliği yapacağını belirten Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Coğrafya kaderdir sözü hepimizce malumdur. Türklerin, ‘Bereketli Hilâl’ olarak adlandırılan bu topraklara intikali sonucu kurulan Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Orta Doğu’da güç dengeleri değişmiştir. O günden bu yana Suriyeli kardeşlerimizle kurduğumuz gönül birliği ve ortak paydamız olan din kardeşliği, bazı işgalci güçlerin dikkatlerini bölge üzerine çekmiştir. O gün Haçlı Seferleri olarak tanımlanan çatışma, bugün başka isimlerle manevi birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışmaktadır. Bu topraklarda birbirine komşu iki ülke olarak yaşıyor olmamız elbette tesadüf değildir. Geçmişi asırlar öncesine dayanan kardeşliğimizi birlikte yeniden kuvvetlendireceğiz. Aramızda günden güne güçlendirerek inşa ettiğimiz dostluk ve birlik sayesinde bu coğrafyanın kaderini, barış ve huzur dolu bir geleceğe dönüştüreceğimize inancımız tamdır. Bizler; Selçuk Üniversitesi olarak yıllarca kendi ülkelerinde özgürlükleri kısıtlanmış, teröristlerin baskısı altında yaşamaya mecbur bırakılmış Suriye halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Nihai hedefimiz, tarihi bin yıl öncesine dayanan dostluk bağlarımızı güçlendirmek. Biliyoruz ki bölge üzerinde hain planlar yapmakta olan sinsi güçlere, ancak bu manevi bağları kopardığımızda fırsat vermiş oluruz. Bu kutlu topraklardan beslenen kültürel birlikteliğimizi güçlendirdiğimiz takdirde hain planları boşa çıkartacağımızdan eminiz. Türkiye, bu coğrafyada huzur ikliminin sağlanması için önemli adımlar attı, atmaya da devam edecek. Selçuk Üniversitesi olarak bizler de sağlık, eğitim ve sosyal programların organize edilmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Temaslarda iş birliğine yönelik adımlar atıldı

Azez Mülteci Kampını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar, yaşam alanları ve ihtiyaçlara ilişkin yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Aksoy ve beraberindeki yönetim, aileler ve çocuklarla da görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Azez Vatan Hastanesi ve Askeri Üs Bölgesi’nde temaslarda bulunan Selçuk Üniversitesi yönetiminin bir sonraki durağı, Özgür Halep Üniversitesiydi. Rektör Prof. Dr. Abdul Aziz Aldoghaim ile gerçekleştirilen toplantının ardından öğrencilerle de görüşülen ziyarette, eksiklerin giderilmesi noktasında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Suriye Yunus Emre Enstitüsü Eğitim ve Kültür Merkezinde öğretim üyeleri, öğrenciler ve yerel meclis üyeleriyle gerçekleşen görüşmede ise Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yürütülecek çalışmalar için iş birliği başlatılmasına karar verildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Geleneksel Okçuluk Turnuvası’na katılarak dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Suriye dönüşünde Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret ederek temaslara ilişkin izlenimlerini paylaştı. İlerleyen süreçte Kilis Valiliği tarafından Suriye’de sağlık, eğitim ve sosyal alanda gerçekleştirilecek organizasyonlar için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.