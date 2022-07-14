Rektör Ortaç: "15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, 15 Temmuz’un ebediyen unutulmayacağını söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Fevzi Rifat Ortaç mesajında, “Köklü devlet geleneğimizin birçok döneminde milletimiz, içeriden ve dışarıdan pek çok saldırıya maruz kalmış ve büyük badireler atlatmıştır. Hiç şüphesiz devletimizin ve milletimizin hayatında gördüğü en alçak ve hain saldırılardan biri de 15 Temmuz gecesi yaşanmıştır. Bundan 6 yıl önce; ülkemize, insanımıza ve özgürlüğümüze kasteden hainler, milletimizin onurlu mücadelesi ile hezimete uğratılmıştır. Tarihi sayısız kahramanlıklar ve zaferlerle dolu aziz milletimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla kendini ülkesine siper etmiş, 15 Temmuz gecesinde hainlere dur diyerek, yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kutlu vatan topraklarımız, 251 şehidimizin kanıyla yeniden sulanmıştır. 15 Temmuz, canları pahasına aziz milletimizin tek yürek olarak yazdığı mukaddes bir destandır. Bu hissi canlı tutmak, değerini anlamak ve unutturmamak milli bir vazifedir. Hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde yaşanan tarihi olayı gelecek nesillere aktararak; bayrak, millet, memleket sevdası taşıyan genç nesiller yetiştirmek bizlerin vatanî görevidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın’ dizelerinde ifade ettiği gibi, yüzlerce şehidimiz tarih sahnesinde unutulmamak üzere yerini almıştır. ’Bir ölür, bin diriliriz’ düsturunu yürekten hissettiğimiz 15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güvenliği için 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayasız akını durduran şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor; destan yazan tüm kahramanlarımıza, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Biliyoruz ki; onların bu kutsal emanetine Türk Milleti sahip çıkacak ve asla unutmayacaktır.