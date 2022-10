Rektör Fevzi Rifat Ortaç: "Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “29 Ekim 1923, büyük fedakârlıklar sonucunda aziz milletimizin İstiklal Harbi’ni zafere taşıdığı, kendi iradesi üzerine başka devletlerin müdahil olamayacağını ispatladığı ve mücadelesini cumhuriyet ile taçlandırdığı gündür" dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Rektör Ortaç kutlama mesajında, “29 Ekim 1923, büyük fedakârlıklar sonucunda aziz milletimizin İstiklal Harbi’ni zafere taşıdığı, kendi iradesi üzerine başka devletlerin müdahil olamayacağını ispatladığı ve mücadelesini cumhuriyet ile taçlandırdığı gündür. Tarihte eşine rastlanmayacak bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilhamını Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt’ten, İznik’teki ilk uygarlık izlerinden, Söğüt’teki çınar ağacından, İstanbul’un fethinden, Çanakkale’nin geçilmezliğinden ve İstiklal Harbimizden alarak, muasır medeniyeti yakalamış Türkiye ideali yolunda hedeflerini bir bir gerçekleştirmekte ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimize sahip çıkmak, her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarımızı korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine her geçen gün daha da ulaştırmak için var gücümüzle çalışmak en büyük hedefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözünden aldığımız düsturla, hedeflerimize ulaşmanın yolunun vatanını, milletini, bayrağını seven; aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekten geçeceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla birlik ve beraberlik içinde yazılan kurtuluş destanının nişanesi olan Cumhuriyetin coşkusunu, ilk günkü heyecan ve mutlulukla kutlamaya devam ediyoruz. Bu anlamlı ve önemli gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek hür ve bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun” dedi.