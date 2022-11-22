Rektör Aksoy’dan TEKNOFEST’te başarı gösteren takımlara teşekkür

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Türkiye Teknoloji Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Samsun-Çarşamba Havalimanında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022’de derece elde eden takımlara başarı belgesi verdi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy senato salonunda; SÜ Kapsül Hyperloop Takımı, Nane & Limon Takımı, MYS Sancak Takımı, SÜ Kapsül TheGuardians of Heart Takımı, MYS Tuygun Takımı ile BulaNut Takımını ağırladı. Takım üyelerine başarı belgesinin verildiği törende SÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, SÜ Kapsül Hyperloop Takım Danışmanı Öğr. Gör. Enes Yücel (Teknoloji Fakültesi), Nane & Limon Takımı ile BulaNut Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Köklü (Teknoloji Fakültesi), MYS Sancak Takımıve MYS Tuygun Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu (Teknoloji Fakültesi), SÜ Kapsül TheGuardians of Heart Takım Danışmanı Prof. Dr. İnci Kara’ya (Tıp Fakültesi) teşekkür belgesi takdim edildi.

“Türkiye’ye güç katacak nesiller yetiştirmeye önem veriyoruz”

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı konuşmada gençlerin TEKNOFEST heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Ayakları yere basan, Türkiye’nin geleceğine güç katacak nesiller yetiştirmeye önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Özü olan, bu topraklara dair sözü bulunan projelerin peşinde koşmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece de inşallah çok daha başarılı olacağız. Kaybedecek zamanımız yok, kaybedecek vakti fazlasıyla geçtiğimizi düşünüyoruz. Türkiye denilince büyük bir beklenti var. Kosova’da, Üsküp’te, Saraybosna’da, Kerkük’te, Bağdat’ta şehitlikleri, ecdadın bıraktığı hatıraları görünce o bölgedeki insanların beklentisinin de Türkiye’de olduğunu görüyoruz. İşimizi yaparken büyük sorumlulukla, daha farklı bilinçle gerçekleştirmemiz gerekiyor. İsteseniz de istemeseniz de sizi bekliyorlar” diye konuştu.

“Birlikte ödül alacağız, birlikte kaybedeceğiz”

Prof. Dr. Aksoy, TEKNOFEST ve benzeri yarışmaların gençlerin yetişmesinde önemli bir aşama olduğunu belirtti. Bu anlamda Selçuk Üniversitesi mezunlarının iyi şartlarda meslek sahibi olduğunu görmenin gurur verici olduğunu anlatan Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi ailesi olarak sonuna kadar arkanızdayız. Bundan önceki yarışmalarda olduğu gibi bundan sonraki yarışmalarda da sizinle birlikte çalışacağız. Sizinle birlikte ödül alacağız, birlikte kaybedeceğiz. Başarılarımızı, sevinçlerimizi birlikte paylaşacağız. Destekleyen hocalarımız başta olmak üzere bizlere bu gururu yaşattığınız ve kürsülerde Selçuk Üniversitesi ismini hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim yolunuzu açık etsin” dedi.

Tören, Rektör Prof. Dr. Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk’un takımlara başarı, danışmanlarına ise teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. Törene Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu eşlik etti.

Takımların TEKNOFEST başarıları

30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’de SÜ Kapsül Hyperloop Takımı “Hyperloop Geliştirme Yarışması”nda birincilik, Nane & Limon Takımı “Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Serbest Kategori”de birincilik ödülü kazandı. Birincilik ödülleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Nane & Limon Takımı “En İyi Sunum Ödülü”nünde sahibi oldu. MYS Sancak Takımı, TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen “TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisi”nde “Görsel Tasarım Ödülü”aldı. SÜ Kapsül TheGuardians of Heart Takımı, “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi”nde ikincilik başarısı gösterdi. MYS Tuygun Takımı ise “Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması”nda “Gümüş Performans Ödülü”ne değer görüldü. SÜ Kapsül Hyperloop Takımı, “Hyperloop Geliştirme Kategorisi”nde “Teknik Tasarım Raporu Ödülü” ve “Teknoloji Gösterim Ödülü”; MYS Sancak Takımı, “TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Hidromobil Kategorisi”nde “Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü” kazandı. BulaNut Takımı da “Gıda ve Tarım Kategorisi”nde “Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.