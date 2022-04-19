Rektör Aksoy’dan, ‘ödül sahibi’ genç iletişimcilere teşekkür

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 32’inci Genç İletişimciler Yarışması’nda 8 derece elde eden İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, üniversite başarılarının öğrencilerin çalışmalarıyla daha kıymetli hale geldiğini söyledi. Yaptığı işe inanan, süreci bırakmayan insanların yarışa dahil olabildiğini belirten Prof. Dr. Aksoy, “Elde edilen başarılar, Dekanımızın şahsında, hocalarımızın sizlere verdiği eğitimin kalitesini gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İletişim Fakültemiz, geçmiş dönemlerden itibaren bu tür ödülleri gelenekselleştirdi. Fakültemiz eğitim çıtasında ve kalitede, dönemler değişse de zaman geçse de ödün vermedi. Sizden önceki büyükleriniz ödüller alıyordu. Sizler de geleneği devam ettiriyorsunuz. Bu bakış açısı, yetenek daha büyük kapıların önünü açacaktır. Alanınızda önemli çalışmalar yapacaksınız, büyük sanatçılar olacaksınız; belki uluslararası düzeyde isminizi duyuracaksınız. Biz de sizler başarılı oldukça gurur duyacağız. Tebrik ediyorum. Selçuk Üniversitesi ailesi olarak sizlerin başarılarıyla mutlu oluyoruz. Her zaman destekçiniziz. Yanınızdayız, sizlerle birlikteyiz” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç da öğrencilerin elde ettiği ödül ve başarılarla gelecekteki başarıları perçinleyeceğine inandığını ifade etti. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, Genç İletişimciler Yarışması gibi prestijli yarışmalarda ödül almak kadar başvuruda bulunmanın da önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Karakoç, “Üniversitemizi, hepimizi gururlandırdınız. Aynı zamanda ailenizi de gururlandırdınız. İletişim Fakültesi öğrencileri olarak örnek oldunuz, başarının ne demek olduğunu da anlattınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Dekan Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İmran Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özgür, öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

Törende belgesel kategorisinde Rabia Pınar, Mustafa Aydın, Gürkan Bulunç; televizyon haberi kategorisinde Leyla Nur Çevik, Nursultan Ural, Mustafa Aydın; radyo programcılığı kategorisinde Menşure Yorulmaz, Sefa Eryiğit, Ahmet Hamdi Kerek, Ayşegül Özbayrak; internet medya sitesi kategorisinde ise Taner Özay’a yarışmada elde ettikleri başarıları dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.