Rektör Aksoy, Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Ziraat Fakültesi bünyesindeki laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

SÜ Rektör Prof. Dr. Aksoy, ilk olarak yenilenen Bitki Fizyolojisi Laboratuvarını ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Dekan Prof. Dr. Sait Gezgin ve Prof. Dr. Mehmet Hamurcu’dan bilgi aldı. Bitki fizyolojisi, stres fizyolojisi ve tarım alanında laboratuvar ya da arazi şartlarıında fizyolojik ve tarımsal araştırmaların yapılması amacıyla kurulan laboratuvar, su kültürü kabininde deneysel çalışmalarda buğday (Triticum aestivum), fasulye (Phaseolus vulgaris), soya (Glycine max), arpa (Hordeum Vulgare), çavdar (Secale cereale), havuç (Daucus carota), kenevir (Cannabas), kabak (Cucurbita pepo), karpuz (Citrullus lanatus) gibi bitkilere farklı stres uygulamaları yapılarak bitkilerin fizyolojik, morfolojik ve biyokimyasal etkilerinin incelenmesine imkan sağlıyor. Rektör Aksoy ve beraberindeki öğretim üyeleri, daha sonra Biyoteknoloji Laboratuvarı ile laboratuvara bağlı hazırlık odası ve büyütme kabinlerini inceledi. Prof. Dr. Aksoy, burada Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Doğan, Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı, Doç. Dr. Mustafa Yorgancılar ile doktora öğrencisi Enes Yakışır’dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ile İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş eşlik etti.