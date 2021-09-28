Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu Projesini oldukça önemsiyoruz”

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u ziyaret ederek, YÖK Anadolu Projesi kapsamında üniversitelerin gelişimini sağlayacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, üniversite olarak YÖK Anadolu Projesini oldukça önemsemekte olduklarını söyledi. Proje kapsamında Ardahan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi ile eşleştiklerini hatırlatan Prof. Dr. Aksoy, “Bu eşleşme için ‘tecrübelerimizi paylaşacağız’ anlamında sevindik. Akademide hiçbir zaman bu süreçler tek taraflı değil. Üniversitelerin bulunmuş olduğu ortam, coğrafyanın getirmiş olduğu tecrübe, bizlerin ve öğretim elemanlarımızın genç üniversitelerden elde edecekleri, kazanacakları tecrübeler var. Onların farklı bakış açılarından kazanacakları bakış açıları var. Biz bunu tek taraflı olarak Selçuk Üniversitesinin değil, karşılıklı iş birliğinin başlangıç noktası olarak görüyor ve önemsiyoruz. Ziyaretlerimizi bu kapsamda devam ettirdik, yaptık. İstiyoruz ki araştırmacılarımız, öğretim elemanlarımız iş birliğini artırarak çalışmalarını sürdürsün. Genç akademisyenlere örnek olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz zamanla ilerleteceğimiz projeler kapsamında farklı projelerde, çalışmalarda yer alsınlar. Bu vesileyle ‘güçlerimizi birleştirirsek üniversitelerimizi daha iyi yerlere taşırız’ diye umut ediyorum” dedi.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de gelişmiş üniversitelerin bölgelerinde önemli rol üstlendiğini söyledi. Selçuk Üniversitesinin de Konya ve çevresindeki üniversitelerin gelişiminde ciddi görev üstlendiğini ifade eden Prof. Dr. Biber, “Ardahan Üniversitesi de genç üniversiteler arasında yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen YÖK Anadolu Projesi kapsamında Selçuk Üniversitesi ile eşleştik. YÖK Anadolu Projesini bir yıldır yürütüyoruz. Şimdi yeni döneme başlıyoruz. Öğrencilerimize bu desteğin kıymetini, bu fırsatı iyi değerlendirmelerini söylüyoruz. Uzaktan eğitim sürecinin ardından, şimdi yüz yüze eğitime başlıyoruz. Katkı ve desteklerinizle inşallah Selçuk Üniversitesinden program ve öğretim elemanı sayısını biraz daha artırarak devam edeceğiz. Nasip olursa bu tecrübe, öğrencilerimize daha çok yansıyacak. Bu bir heyecan da oluşturuyor. Çünkü öğrencilerimiz, farklı üniversitelerden tecrübeli öğretim elemanlarından ders almanın gururunu, farklılığını yaşıyor. Bu anlamda YÖK Anadolu Projesi çok önemli. İnşallah bunu hep devam ettiririz. Yönetim olarak desteğinize, öğretim elemanlarınıza sizin şahsınızda müteşekkiriz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve eşi Selma Biber, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, SÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Prof. Dr. Kamil Beşoluk, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Okan Akkın, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Hayvan Hastanesi, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ziraat Fakültesi Gıda Üretim Tesisi, Veteriner Fakültesi Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma Geliştirme Uygulama Ünitesi, Binicilik Sosyal Tesisleri ile Merve Mercan Parkı ziyaret edildi.