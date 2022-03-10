Rektör Aksoy: “Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ayrıcalıktır”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, “Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ayrıcalıktır” dedi.

Rektör-Öğrenci Buluşması’nın ilki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kültüründen, kimliğinden hiçbir zaman taviz vermediğini vurgulayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Sizler burada eğitim gördüğünüz için şanslısınız. Sizlerin daha iyi şartlarda eğitim alması için gece gündüz çalışıyoruz. Selçuk Üniversitesinde, bilim ve kültür her dönem muhafaza edildi. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel alanlarda daha geniş imkanlara sahip olması için gayret ediyoruz. Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ayrıcalıktır. Selçuk Üniversitesi, vermiş olduğu eğitim ve kurumsal yapısının yanı sıra mezunlarıyla da büyüyen bir kurum haline geldi. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay gibi Türkiye’nin dört bir tarafında Selçuk Üniversitesi mezunlarını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Bizim önceliğimiz eğitim”

Öğrencilerin uluslararası arenada etkin hale gelmesi, kendilerini geliştirmesi için gerekli bağlantıları sağlamaya özen gösterdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Bizim önceliğimiz eğitim. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmalarını istemiyoruz. Mayıs ayında 21 güne yayılacak kültürel etkinliklerde kendi kültürel kimliğimizi ön plana çıkartacak aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Tiyatro, sinema, konser ve spor etkinlikleri olacak. Yüksek maliyetli organizasyonlara yer vermeyeceğiz. Burada harcanacak paraları akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin araştırmalarına destek olarak aktarmayı uygun görüyoruz” diye konuştu.

“Bu milletin evlatlarını iyi yetiştirmekle yükümlüyüz”

Irak’taki gönül coğrafyasının ağıtlar yakarak, şiirler yazarak Türkleri beklediğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aksoy, “Onlara sahip çıkmak gerekir. Milli şuurla hareket ederseniz bu devletin bütün kapıları sizlere açılır. Bizler, yetimlerin hakkını gözetmeye, sizlere daha iyi eğitim vermeye çalışıyoruz. Burası milletin. Bu milletin evlatlarını iyi yetiştirmekle yükümlüyüz. Akademisyenlerimiz de kimi yetiştirdiğini, nerede yetiştirdiğini iyi bilmesi gerekiyor. Bizim coğrafyamız basit bir bölge değil. Ay yıldızlı bayrağın altında gençleri yetiştiriyorsak sınıftan içeriye adımımızı attığımız andan itibaren bu sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Öğrencilere bu kampüsü sevdirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.