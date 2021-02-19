Prof. Dr. Sarıgül: “Varis aslında korkulması gerekmeyen bir hastalıktır”

Prof. Dr. Ali Sarıgül, daha çok hamilelik dönemlerinde kadınlarda ortaya çıkan varisin korkulmaması gereken bir hastalık olduğunu belirterek, çeşitli tedavi yöntemleri bulunduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, varislerin hamilelik döneminde kadınların ortak sorunu olduğunu kaydetti. Varislerin bebeğin karın içinde yapmış olduğu basınçla beraber, kanın yeterince boşalamayarak bacaklarda birikmesiyle ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Sarıgül, “Varis oluşumda etkili olan bir diğer faktör ise genetik olmasıdır. Ayakta çok kalınması, ayakların yeterli dinlendirilmemesi de varis oluşumunu hızlandırmaktadır. Varis aslında korkulması gerekmeyen bir hastalıktır. En önemli husus zamanda tedavi edilmesidir. Eğer tedavi edilmez ve varis ilerlerse ayakta fazla kalmaya bağlı olarak kanın ayaklara doğru birikmesiyle varis ülseri dediğimiz daha ileriki durumlarda ortaya çıkan bir takım yaralar açılmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Sarıgül, hastalığın tedavisi için kullanılan yöntemleri şu şekilde anlattı; “Varis çorabı kullanılabilir. İlerleyen dönemlerde açık veya kapalı cerrahi teknikler uygulanabilir. Hastalığın en başında hekime başvurmak olası ameliyat ihtimalini en aza indirir. Hastalık erken tedavi edildiğinde şikâyetlerin çözüm bulma şansı da artmaktadır.”