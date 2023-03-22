Prof. Dr. Güneş: “Ramazan Ayını ibadet, huzur ve neşeyle geçirelim”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Güneş, ramazan ayının Allah’ın Müslümanlara bir ikramı olduğunu belirterek, “Bu rahmet ve bereket ayını ibadetle, huzur ve neşe içinde geçirelim” dedi.

Ramazan ayında birçok konunun merak edildiğini ifade eden Prof. Dr. Güneş, “Bunlardan biri de oruca başlama vakti. Bu konularda tartışmalara kapılmadan, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı takvime uymak ve takip etmek en sağlıklı yol. İftar da bu ayın önemli vakitlerinden. Oruç tutsun ya da tutmasın bütün aileyi ve imkan varsa akrabalarımızı toplayarak beraber iftar etmek bizlere mutluluk ve huzur verecektir. Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim okumak çok önemli. Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Bu ayda Müslümanlardan bir hatim indirmesini istiyoruz. Arapçasını bilmeyenler meal okusunlar ve anlamadıkları yerler olursa da hocalara sorsunlar” diye konuştu.

“Sahur sofrasını erkekler kurarsa hoş bir ortam olur”

İmkanı olanların teravih namazını camilerde kılmasını tavsiye eden Dekan Güneş, “İftardan sonra camilerde Allah’ın huzurunda Müslümanlarla beraber teravih namazında bulunmak, dua etmek kadar güzel bir şey olamaz. Çünkü gündüzleri oruç tutan, geceleri kıyamda olan, teravih namazı kılanların geçmiş günahlarının bağışlanacağına ilişkin hadis-i şerifler var. Ayrıca olmazsa olmaz sahurlarımız var, oruç tutan insana güç kazandırır. Erkekler sahur sofrasını hazırlayabilirse, en azından sofra hazırlanırken yardım edebilirlerse daha hoş bir ortam olur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ailece eğlenceli etkinlikler yapılmalı”

Haftada birkaç kez Ramazan ayını neşeli hale getirecek etkinliklerin yapılmasını tavsiye eden Güneş, “Ailece oyunlar oynanabilir, İslami, eğitici faydalı belgesel ve filmler izlenebilir. Hoş bir atmosfer oluşturacak farklı birçok faaliyet yapılabilir. Bu ayda hocalarımız ekranlarda konuşacaklar, onlardan faydalanacağız ama Müslümanlardan özellikle okuma yapmalarını istiyoruz. Kur’an-ı Kerim ve meal okuyacağız tabi ama onlardan ayrı olarak hadis-i şerif okumaları, ilmihal okumaları yapılabilir. Hafif içerikli roman, hikaye, şiir okunabilir ki bunlar insana incelik ve letafet verir” dedi.

“Yüzlerden gülümseme eksik olmasın”

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da yüzlerden gülümsemenin eksik olmamasını tavsiye ve temenni eden Prof. Dr. Güneş, “Oruç tutuyoruz diye trafikte, iş yerinde ve nerede olunursa olsun olumsuz hava estirmeye gerek yok, gülümseyelim, gülümsemeye çalışalım. Yaşanan depremlerde ve selde zarar gören kardeşlerimize Allah ecir ve sabır versin. Gerçekten zor bir imtihan... Ülkece bunun üstesinden gelmek için beraberce çabaladık, çabalıyoruz. Ama bu afetler başımıza geldi diye sürekli üzgün ve ümitsiz olmayalım. Çünkü Müslüman ümit var olur. Sıkıntılar olacaktır elbet ama bunları giderecek yüce Allah var; Allah’a hamdolsun duyarlı kullar var, kardeşlik bağı var. Allah’ın izniyle bu zor günleri de atlatacağız” şeklinde konuştu.

“Ramazan Ayını, cenneti kazanmamıza vesile olacak şekilde geçirelim”

Fitreyi bizzat vermenin daha iyi olacağını aktaran Güneş, “Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 fitre miktarı 70 TL olarak açıklandı. Ama bunu 70 lirada tutmamız şart değil, bu rakam 100, 200, 300 lira ve daha fazlası olabilir. Herkes durumuna göre, üst seviyeden verebildiği kadar fitresini versin. Kumanyalar hazırlayalım. Kendimiz verebilirsek verelim, veremezsek kumanya dağıtan marketlere adres verelim, onlar ulaştırsınlar. Yani Ramazan ayını maddi ve manevi, yardımsever bir şekilde, bizim cenneti kazanmamıza vesile olacak şekilde geçirelim. Bu vesileyle de herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.