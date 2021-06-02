Prof. Dr. Aksoy: “Üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz”

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan “Yerli Çeşit Geliştirme ve Modern Islah Eğitim Serası Projesi”nin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmesine yönelik protokol imzalandı.

İlmi; tarım, sanayi ve ticaret ile buluşturan, bilimsel bilginin katma değere dönüştürülmesi için pek çok uygulamayı hayata geçiren ve üniversite- sanayi iş birliğinde öncü kurumlardan biri hâline gelen Selçuk Üniversitesi, çiftçinin maliyetini azaltıp verimini artıracak bir adım daha attı. Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan “Yerli Çeşit Geliştirme ve Modern Islah Eğitim Serası Projesi” KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenecek.

"Projenin toplam bütçesi 1 milyon 575bin TL"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan “Yerli Çeşit Geliştirme ve Modern Islah Eğitim Serası Projesi” ile tarla bitkilerinin ıslahı, bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayın faaliyetleri ile eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje ile ayrıca Selçuk Üniversitesi bünyesinde Konya’nın ilk tam kontrollü ıslah serası kurulması, yeni çeşitlerin geliştirilmesi için mevsimsel değişimlerden etkilenmeden uygun koşullar oluşturularak bir yılda birden fazla kademe ilerlemesi sağlanarak ıslah sürecinin kısaltılması, üniversitedeki öğrencilerin bitki ıslahına olan ilgisinin artırılması, modern ıslah uygulamalarının, tarım tekniklerinin ve teknolojilerinin öğretilmesi, tarla bitkilerinde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında 2 adet 500 metrekarelik tam kontrollü kalıcı ıslah serası (ısıtıcı, soğutucu, aydınlatma, sulama ekipmanlı, kontrol binası, cam sera) kurulumu gerçekleştirilecek, laboratuvar malzemeleri alımı yapılacak ve görünürlük faaliyetleri yürütülecek. Seralarda 4 farklı türde (buğday, fasulye, bezelye, nohut) ıslah çalışması yapılacak ve generasyon atlatma evreleri tamamlanacak (2 yılda 3 generasyon gibi). Projenin toplam bütçesi 1 milyon 575 bin TL olup bir milyon 260 bin TL’si KOP İdaresi, 315 bin TL’si ise üniversite tarafından finanse edilecek.

“Selçuk Üniversitesi lokomotif görevi üstlendi”

Tarım sektörü için büyük önem taşıyan protokolün imzalarını, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin attı. Ziraat Fakültesinin, bölgenin en önemli fakültelerinden biri hâline geldiğini ve bu tarz projelerde tecrübe sahibi bir fakülte olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Uluslararası alanda danışmanlık yapan akademisyenlerimiz var. Ziraat Fakültemizin, tarım ve sanayi şehri olan Konya ile buluşması bizi mutlu ediyor. Bu, bilimle çiftçinin buluşması demek, çiftçi ile buluşmak demek. Çiftçilerin sorunlarının çözümüne yönelik ALO ZİRAAT - Çiftçi Danışma Hattı gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Bölgenin iki önemli güzide kurumunun, Selçuk Üniversitesi ve KOP’un birlikte hareket etmesi, Konya’nın gelişimi için çok önemli. Eğitim kalitesini yükselten Selçuk Üniversitesi, bölgedeki önemli projelere öncülük etmeye başladı. Lokomotif görevi üstlendi. Kendi ürününü üreten, hazırladığı patentleri satan bir Üniversite hüviyeti kazandık. Yerli ve millî konularda üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Selçuk Üniversitesinin hazırladığı projeler sektörle buluşuyor”

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de “Konya’nın en köklü üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi, UNİKOP’un kurucu üniversitesi. Tarım şehri olan Konya’nın zirai çalışmalarıyla alakalı Selçuk Üniversitesinin hazırlamış olduğu projelerin sektörle buluşması bizi çok mutlu ediyor. Akademik ve bilimsel çalışma yapılmadıktan sonra tarımda istenilen noktayı yakalamak mümkün değil. Biz, sahada tarım uygulamalarını desteklerken aynı zamanda üniversitedeki akademik çalışmaları da desteklemek suretiyle bir bütüncül yapıyı bölgesel kalkınmada elde etmiş olacağız. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.