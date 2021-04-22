Prof. Dr. Aksoy: “Çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulunu ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan ile birlikte Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Türkan Yiğit Kolçak, kurum bünyesindeki birimler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aksoy ve beraberindeki yönetim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine de katıldı.

“Geleceğin Türkiye’sini oluşturacak genç beyinler bu okulda yetişiyor”

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu Müdürü Türkan Yiğit Kolçak, “Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde yetişmesine katkı sağladığımız öğrencilerimizin bugün dünyanın 7 kıtasında birer Türk genci olarak çok iyi yerlerde olmasından dolayı büyük kıvanç içerisindeyim. Ülkemizin birçok üniversitesinde büyük başarılara imza atacağından ümitli olduğumuz yüzlerce öğrencimizin bu bahçede sevinç çığlıklarını duyar gibiyim. Bizler, büyük Türkiye için aynı misyonumuzla, aynı vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan da, “Çocuklarımıza en güzel eğitimi veriyoruz. Hiçbir şekilde anne babaların gözü arkada kalmasın. Çocuklar önce Allah’a, sonra bize emanet. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara armağan etti. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenmekten gurur duyuyorum. Çünkü sağlıklı nesiller yetiştirmek için gayret içerisindeyiz. Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, “Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu, geleceğin Türkiye’sini oluşturacak genç beyinlerin yetiştiği bir okul. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alıyor olması bizler için gurur verici. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı armağan ettiği çocukların daha iyi konumlara erişebilmesi için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda çocuklar, öğretmenleriyle birlikte oyunlar oynadı, dans gösterileriyle eğlendi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, oyunlarına eşlik ettiği çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.