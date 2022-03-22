Prof. Dr. Aksoy: “Bilimsel araştırmalar, toplumun ilerlemesi için çok önemli”

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasını, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan yaptı. 1996 yılında ebelik ve hemşirelik olmak üzere iki bölümle sağlık yüksekokulu olarak eğitime başlayan, 2010 yılında fakülteye dönüşen Sağlık Bilimleri Fakültesinde şu anda aktif 8 bölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Arslan, “Fakültemiz, kurulduğu günden bu yana yetkin sağlık profesyonelleri ve bilim adamları yetiştirmeyi hedefledi, sağlık alanında ulusal politikaların geliştirilmesine katkı sağladı. Bundan sonraki süreçte de ulusal, uluslararası sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi olmaya devam edecek. Mesleki alanda nitelikli, sürekli kendini yenileyen, sosyal sorumluluk bilinciyle ülke sorunlarına duyarlı, devletine, milletine ve bayrağına sahip çıkan sağlık elemanlarını yetiştirmek en önemli önceliğimizdir” dedi.

“Simülasyon merkezinin kuruluş aşaması başlatıldı”

Ülkemizin geleceğine hizmet eden, bu noktada ciddi katkılar sağlayan Sağlık Bilimleri Fakültesine destek vermeye devam ettiklerini belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Fakültemiz her geçen gün daha iyi noktalara geliyor. Sağlık Bilimleri Fakültesine yeni bina kazandırılması için söz aldık. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması, bilim insanlarımızın daha iyi ortamlarda çalışabilmesi için gayret ediyoruz. Diğer devlet üniversitelerinde olmayan, 11 milyon TL’ye mal olacak olan simülasyon merkezinin Sağlık Bilimleri Fakültesine kazandırılması noktasında büyük gayretler sarf edildi ve kuruluş aşaması başlatıldı. Bu büyük bir başarıdır. Uygulama, Eğitim, Araştırma ve Danışma Merkezinin alt yapısı oluşturuldu” diye konuştu.

“Gelecek nesillerin daha kaliteli yetişmesi için çalışıyoruz”

2021 yılında bilimsel araştırma projeleri üzerinden 20 milyon TL’lik destek verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Aksoy, “Bilimsel araştırmalar, gelecek nesillerin daha kaliteli yetişmesi ve toplumun ilerlemesi için çok önemli. Üniversitenin dijital dönüşümü için 3 milyon TL’lik destek sağladık. Gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımızın buralarda değer bulması, eğitim görmesi için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Tarihi ve kimliğiyle buluşan bir Selçuk Üniversitesinin varlığı, inanıyoruz ki Üniversiteyi kısa sürede çok daha güçlü yerlere taşıyacak. Bu toplumun kültüründen bağımsız hareket edilemez. Milletimizin evlatlarını daha iyi yetiştirmek için hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulundaki ana sınıfı öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı seslendirmesi ve müzik dinletisi ile sona erdi.