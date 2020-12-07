banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı

Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

KONYA 07.12.2020, 16:26
3
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
banner422

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Dalyan Mahallesi, Hal İçindeki gıda pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı dükkanlarının bitişiğindeki alanda henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğrayan U. S. (26) ayağına isabet eden bir kurşunla yaralandı. Yaralanan şahıs, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından yapılan incelemede boş kovana rastlanılmadı. Yaralı şahısın verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganın ismini tespit eden polis firari şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu