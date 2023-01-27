“Parkur Konya” gençlerin hayalini gerçekleştiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen “Parkur Konya” özel yetenek hazırlık kursları, yakaladığı başarı oranıyla gençleri hayallerindeki mesleğe giden yolda yalnız bırakmıyor. 2022’de Parkur Konya’nın alanında uzman antrenör ekibiyle çalışan toplam 750 adaydan 715’i başarılı olurken yüzde 95’lik bir başarı oranı yakalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Parkur Konya, fiziki yeterlilik gerektiren hazırlık kurslarında büyük başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Meslek edinmek isteyen gençlere destek olmak amacıyla faaliyet gösteren hazırlık kursunda, 2021 yılında sınav parkurlarında yakalanan başarı, 2022 yılında da katlanarak devam etti. Konya merkezle birlikte; Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Cihanbeyli ve Çumra ilçelerinde Parkur Konya’nın alanında uzman antrenör ekibiyle çalışan toplam 750 kursiyerin 715’i başarı elde etti. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi (SUEM-ASEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Spor Lisesi sınavlarına Parkur Konya ile hazırlanan adaylar, sınavlarda yüzde 95 başarı oranı yakaladı. POMEM’de 360, BESYO’da 117 kursiyer fiziki yeterlilik sınavlarından geçer not alırken; SUEM-ASEM’de 12, bekçilikte 14, PMYO‘da 69, SMYO’da 19, MSÜ’de 9, spor lisesinde 14 aday başarılı oldu. Parkur Konya’ya başvurular www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.