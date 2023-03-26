Panama’dan gelen kelebekler Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ilk uçuşlarını yaptı

Konya turizminin dünyaya açılan pencerelerinden olan Tropikal Kelebek Bahçesi’nde merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Panama Büyükelçiliği iş birliğindeki proje ile Panama ve Kosta Rika kelebekleri de kanat çırpıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen turizm mekanı olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Panama Büyükelçiliği ile yürütülen proje çerçevesinde Panama ve Kosta Rika’dan gelen kelebeklere ev sahipliği yapıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Panama Büyükelçisi Maria Sagel, Kültür ve Ticaret Ataşesi Christine Brostella ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas stantlarda bulunan kelebekleri uçuş alanına bıraktı.

“Konya Tropikal Kelebek Bahçesi kelebeklerin yeni cenneti olacak”

Panama’nın dünyanın en fazla kelebek çeşitliliğine sahip ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Panama Büyükelçisi Maria Sagel, “Geçen sene nisan ayında bu harikulade kelebek bahçesini ilk kez ziyaret ettiğimde, neden Panama’nın kelebekleri de burada temsil edilmesin diye düşündüm. Ülkemde bu canlıların yetişmesiyle ilgilenen bir enstitü arayışına başladım. Panama Kanalı’nın çevresindeki rengarenk vahşi yaşamla dolu yağmur ormanlarının içerisinde binlerce farklı kuş ve kelebek türleri keşfedilmeyi beklemektedir. Endemik kelebeklerin parlak renkleri dünyanın dört bir yanındaki insanların dikkatini çekmekte ve yerel halk onları nasıl yetiştireceklerini ve koruyacaklarını öğrenerek ormanın uzağında, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gibi yeniden oluşturulmuş yerlerdeki yeni yuvalarına göndermektedirler. Tropikal bahçenin yöneticileri geçen yıl Cerro La Vieja’nın tesislerini ziyaret etti ve pupa yetiştirme ile ihraç etme ticari faaliyetinin yanı sıra Penonome Dağları’ndaki mütevazı insanların kelebek alışverişinden faydalandığını görmekten memnuniyet duydular. Bu proje Yasin Selvi’nin, Kültür ve Ticaret Ataşesi Christina Brostella başta olmak üzere elçilik personelinin ve Panama Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ilgisi ve dahli olmadan mümkün olamazdı. Biyoçeşitlilik üzerine kurulmuş olan bu diplomatik girişimi kutlarken, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki Panamalı kelebeklere uzun ömürler dilerim” dedi.

“Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin kelebek zenginliği arttı”

Büyükelçileri Konya’da Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Konya Tropikal Kelebek Bahçesi artık Türkiye’nin bir markası haline geldi. Yıllık 500 bini aşan ziyaretçi sayımız var ve artık bütün Türkiye’den ve Türkiye dışından misafirlerimiz özellikle Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni görmek için Konya’ya geliyor. Bahçemizde hem Amerika’dan hem Uzak Doğu’dan, farklı ülkelerden gelen kelebekler bulunuyor. Kelebek Bahçemizde Panama’dan gelen kelebekleri de burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Büyükelçi Sagel’e bu konuda gösterdiği üstün çaba ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi artık Panama’da doğal hayatın gelişmesi, ürün çeşitliliğinin gelişmesine de katkı sunan bir bahçe haline geldi ve büyüdü. Panama’da hem doğal hayatın gelişimine hem de kelebek üretimine katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyum. Bu birliktelikle birlikte aynı zamanda Selçuklu Belediyesi olarak kardeş belediye protokolü de imzalayacağız. Panama’da bir kardeş belediyemiz var artık. İnşallah Penonome’de birlikte olmayı, iş birliğini geliştirmeyi istiyoruz. Katkılarından ve ziyaretlerinden dolayı değerli büyükelçilerimize tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Başkan Pekyatırmacı, Panama Büyükelçisi Maria Sagel, Kültür ve Ticaret Ataşesi Christine Brostella ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas’a çift başlı kartal ve kelebek rozeti takdim etti.