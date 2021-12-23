Özbekistan heyetine Konya Modeli Belediyecilik anlatıldı

Özbekistan Cumhuriyetinden mülki idare amirleri, kamu personelinin eğitimi ve geliştirilmesi işbirliği protokolü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Konya Modeli Belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Özbekistan Cumhuriyetinden mülki idare amirleri, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Konya Modeli Belediyecilik çalışmalarını yakından gördü. Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine bağlı olarak “Karma Ekonomik Komisyon 6. Dönem Protokolü Eylem Planı”nın kamu personelinin eğitimi ve geliştirilmesi konusunda işbirliği yapılması maddesi kapsamında Özbekistan’dan vali yardımcıları, kaymakamlar, Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı daire başkanlarından oluşan bir heyet Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu’nun eşlik ettiği heyet, yapılan sunumlarla ve incelemelerle Konya Modeli Belediyeciliği daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Özbekistan bizim için büyüklerimizin kitaplarında ‘Maveraünnehir’ diye geçer. Dini, ahlaki, örfi açıdan adeta bizim kültürel kodlarımızı, inanç kodlarımızı barındıran bir ülke. Bu vesileyle şehirler arasında pek çok alanda ilişkilerimizi hızlıca başlatmak ve devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Hizmeti Geliştirme Ajansı Başkanı Kurbonov İlkhom Jumakulovic de, “Biz buradan Türkiye’nin tecrübelerini almış halde kendi mahalli idarelerimizdeki belediyecilik kavramını daha iyi boyutlara taşımak istiyoruz. Türkiye-Özbekistan arasındaki ilişkiler günden güne iyi boyutlara taşınmaktadır. Birbirimizle fikir alışverişinde bulunmamızın bizim için de çok büyük faydaları olacaktır” ifadelerini kullandı.