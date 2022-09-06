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Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
KONYA 06.09.2022, 16:59
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip Ş. idaresindeki 06 DTE 34 plakalı otomobil ile Bayram E.’nin (47) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Bayram E. yola savrularak yaralandı. Çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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