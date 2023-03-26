Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 42 AFH 532 plakalı otomobil ile S.R.S.’nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.