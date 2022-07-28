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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA 28.07.2022, 17:22
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Karayolları Kavşağından Yunak istikametine doğru seyir halinde olan H.Ö.U. idaresindeki BT 25387 yabancı plakalı otomobil ile Konya istikametinden Afyon istikametine doğru seyir halinde bulunan, M.B. yönetimindeki 42 BFJ 22 plakalı tır çarpıştı. Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan B.U. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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