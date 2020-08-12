Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Avdancık Mahallesi yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket K. yönetimindeki 32 ER 891 plakalı Renault marka otomobil ilçe merkezinden Avdancık Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Nurettin Ç. yönetimindeki 06 FT 3112 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki S.K. ile hafif ticari araçtaki H.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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