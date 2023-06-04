Otomobil çöp konteynerine çarptı: 1 yaralı
KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALININ HAYATI TEHLİKESİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.
KONYA 04.06.2023, 11:05
Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Ankara yönünden Konya yönüne gitmekte olan 06 HD 3727 plakalı B.E.’nin kullandığı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan otomobil yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü B.E. yaralandı. Devriye gezen trafik polislerinin kazayı görmesi üzerine yaralı sürücüsü Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı.